Xbox Research demande aux développeurs pourquoi certains ne développent pas de jeux pour les consoles Xbox

« Nous savions depuis un certain temps qu’il s’agissait d’une lacune. Nous avons beaucoup réfléchi aux jeux, au matériel, au tableau de bord, et pourtant la plupart des systèmes permettant de recueillir des commentaires sur le backend étaient moins formels. J'ajouterais que les méthodes les plus courantes sont les entretiens, la convivialité, les tests de jeu, les enquêtes et les vols. C'est le même type d'études que nous effectuons lors des tests de jeux, uniquement sur les outils et services. En développant notre innovation, nous visons à donner aux développeurs de jeux ce dont ils ont besoin pour se sentir responsabilisés et soutenus par Xbox. Si vous créez des jeux vidéo, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous n'êtes pas sur Xbox, nous aimerions savoir pourquoi. Et honnêtement, si vous utilisez les produits de nos concurrents, vous avez probablement une excellente perspective dont nous pourrions tirer des leçons ! »

Microsoft demande aux développeurs pourquoi certains ne créent pas leurs propres jeux pour les consoles Xbox et donnent plutôt la priorité aux autres appareils de jeu sur le marché. Cette question importante a été partagée par le géant américain à travers Xbox Research , une division axée sur l'expérience joueur. Microsoft a en effet décidé d'étendre cette initiative aux créateurs de jeux également, dans le but ultime de rendre son écosystème de jeu encore meilleur et plus efficace. Ci-dessous, nous lisons ce que le Dr Deborah Hendersen, chercheuse principale sur les utilisateurs pour Xbox, a déclaré :