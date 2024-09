YouTube Premium augmente le tarif de ses abonnements en Belgique (mais pas en France)

Merci d'avoir choisi de vous abonner à YouTube Premium. Nous espérons que vous profitez des avantages de YouTube Premium, notamment des vidéos téléchargeables sans publicité, une lecture en arrière-plan et un accès transparent à plus de 100 millions de chansons avec l'application YouTube Music. Pour continuer à vous proposer un service et des fonctionnalités au top, nous augmentons le prix de votre abonnement à 13,99€/mois. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère, mais cette mise à jour nous permettra de continuer à améliorer Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube.

YouTube est absolument un pilier du streaming multimédia, et propose depuis plusieurs années sa version par abonnement avec divers avantages pour ceux qui choisissent de s'abonner. Justement concernant la plateforme payante, une nouvelle arrive : YouTube Premium augmente le prix de son abonnement . Concrètement, toutes les personnes concernées par la remodulation tarifaire reçoivent une communication par e-mail de Google. Tous les nouveaux termes sont exprimés dans la communication. Pour ceux qui disposent d'un abonnement à profil unique, le prix de l'abonnement coûtera 13,99 euros par mois . Il s'agit d'une augmentation mensuelle de 2 euros , certes pas particulièrement excessive mais néanmoins substantielle en termes de pourcentage. La plateforme a complété l'annonce en exprimant les raisons pour lesquelles il a été décidé d'introduire l'augmentation.Sur le site officiel, nous voyons que le prix pour les nouveaux abonnés a déjà été mis à jour à 13,99 euros par mois, avec un essai gratuit de trois mois pour ceux qui n'ont encore jamais essayé le service. Nous remarquons également que de nouvelles augmentations ont été introduites pour le forfait Famille , qui coûtera désormais 25,99 euros par mois , et pour le forfait Étudiant , qui passe à 8,99 euros par mois . Nous vous rappelons que YouTube Premium est un service qui se renouvelle mensuellement sans contraintes . Vous pouvez donc résilier votre abonnement à tout moment . En revanche, en France, les tarifs demeurent pour le moment inchangés à 12,99€ par mois pour le forfait de base, 24,99€ pour l'offre Famille et 7.99€ pour les Etudiants.