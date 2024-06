«Nous adaptons le modèle de version pour Recall afin de tirer parti de l'expertise de la communauté Windows Insider afin de garantir que l'expérience réponde à nos normes élevées de qualité et de sécurité. Cette décision est ancrée dans notre engagement à fournir une expérience fiable, sécurisée et robuste à tous les clients. et demander des commentaires supplémentaires avant de rendre la fonctionnalité disponible à tous les utilisateurs de PC Copilot+.

«La sécurité est notre priorité absolue chez Microsoft, conformément à notre Secure Future Initiative (SFI). Cela se reflète dans les protections de sécurité supplémentaires que nous fournissons pour le contenu Recall, y compris le décryptage juste à temps sécurisé par Windows Hello Enhanced Sign-in Security ( ESS). Tous les écrans enregistrés seront décryptés et accessibles uniquement lorsque l'utilisateur s'authentifiera. Le développement de Copilot+ PC, Recall et Windows continuera d'être piloté par SFI.