Les Technos #394 : Open Source : Faut-il bloquer les développeurs russes ?

Intro (00:00:00)• A comme Arduino (00:02:51) :D'autres bugs. L'arduino à la chasse aux insectes. (Source : https://tinyurl.com/2egmlrxu) • A comme Attentat (00:07:57) :Des journalistes visés par des clés USB ... explosives! Des clés USBs qui explosent envoyées à des journalistes. (Source : https://tinyurl.com/2zp9ssnv) • D comme DPReview (00:12:28) :Au revoir. Amazon ferme DPReview. (Source : https://tinyurl.com/2hfstdp3) • L comme Linux (00:16:39) :Un jour noir pour le libre. Des développeurs russes bloqués de GitHub et le Kernel. (Source : https://tinyurl.com/2hs9jafx) • M comme Modérateurs (00:28:53) :Sous le tsunami des AIs. L'IA à l'assault des modérateurs. (Source : https://tinyurl.com/2hzl95p3) • M comme Motard (00:32:25) :Et si l'AR permettait de sauver des vies en moto? L'AR pour aider les motards à voir derrière. (Source : https://tinyurl.com/2g7ywmum) • S comme Stockage (00:38:49) :La DDRAMDisk, une solution plus rapide que le SSD? La DDRAMDisk, une solution plus rapide que le SSD? (Source : https://tinyurl.com/2eqp3qqa) • V comme Vinyles (00:44:10) :Mieux que les CDs. Le retour des vinyles face aux CDs. (Source : https://tinyurl.com/2fy5pgkg)