Les Technos #352 : IdentitÃ© NumÃ©rique : France vs Belgique

A comme Android (00:02:58)Android 13 va améliorer la sécurité des applications sideloadées. L’installation d’APK va devenir plus compliquée. ( https://tinyurl.com/y3kpokao) C comme Carte (00:08:59)France Identité Numérique : enfin ! Un nouveau service d’identité numérique en lien avec les cartes d’identités numériques déployées en 2021. ( https://tinyurl.com/yytne3z6 C comme Crypto (00:21:59)La Belgique se décide à réguler les échanges. La Belgique se décide à réguler les échanges cryptos via la FSMA. ( https://tinyurl.com/yxv5y5e6) E comme Eclosion (00:27:10)Film : l'éclosion lowtech. Documentaire réalisé en 2021 par Lorenzo Biagini, Nicolas Nouhaud & Esteban Stephan. ( https://tinyurl.com/y6j33odq) G comme Google (00:35:41)Google rachète Raxium. Raxium est un acteur spécialisé dans la réalité augmentée. ( https://tinyurl.com/y2as96y6 P comme Python (00:39:21)Data Science : des langages pour remplacer Python ? Swift vs Python : Quel langage de programmation choisir ? ( https://tinyurl.com/y5llmb2c) T comme Transhumanisme (00:47:47)Implants, biohacking, transhumanisme, et la responsabilité civile dans tout ça? La multiplication des risques par l’usage des technologies. ( https://tinyurl.com/y3hm5v97) U comme US NAVY (00:52:04)Quand le sans fil n'a plus de limite. 1.6kW de puissance à 1km. ( https://tinyurl.com/yxcgf6wd