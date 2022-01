Les Technos #366: Les NFT c’est du vent !

A comme Apple (00:02:15)



87% des ados aux états-Unis ont un iPhone et ne veulent pas changer. 87% des ados aux états-Unis ont un iPhone et ne veulent rester chez Apple.



E comme Elysée (00:09:47)



Une app pour pousser les jeunes à voter. La présidentielle ressemble à Tinder.



Q comme Quantique (00:19:13)



1,8 milliard pour du calcul quantique Français. La France investi pour devenir un leaders dans la technologie quantique.



L comme Las Vegas (00:27:02)



Quelques news du CES. Les nouveautés de ce CES 2022 si particulier.



R comme Relais privé (00:42:25)



Le « VPN » à la sauce Apple donne des aigreurs aux FAI. La fonction Relais privé des iPhones ne convient pas aux FAI.



S comme Sabotage (00:47:55)



Quand l’open source « craque ». L’open source : un modèle à (ré)inventer ?



T comme Tuya (00:58:44)



Tuya veut être Matter. Tuya sera bien compatible avec le protocole domotique universel Matter.



V comme Verdict (01:04:00)



Bataille de brevet entre Google et Sonos. Perte de fonctionnalités des enceintes Google.



W comme Wemenon (01:12:12)



Le NFT sont bien du vent. Une influenceuse de TikTok vend ses pets en pots contre des NFT.



Merci d’avoir choisi une fois de plus de vous informer autrement sur ce qui a fait l’actualité technologique cette semaine. Aurélien et Picaboubx ont choisi quelques infos dont ils ont très envie de vous parler. C’est ainsi qu’il sera question, entre autres, de technologie quantique, de domotique, de sabotage dans le monde du logiciel libre ou encore d’une application supposée sensibiliser la jeunesse à cet acte démocratique qu’est l’élection d’un nouveau président.On fera aussi le point sur ce qu’il y a à retenir de cette édition 2022 du CES. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonne écoute !