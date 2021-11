Les Technos #329 : Apple attaque NSO, Nasa lance DART, Qualcom bloque ARM

A comme Apple (00:03:00)



Quand Apple contre-attaque. Apple attaque NSO en justice.



C comme Crypto (00:08:50)



Quand Matt Damon te dit qu’il te faut crypto.com. Matt Damon s’attaque aux crypto-monnaies dans une nouvelle publicité.



D comme Dart (00:14:49)



Quand la NASA joue aux flèchettes. La NASA lance une sonde s’écraser sur un Astéroïde.



L comme Linux en Allemagne (00:21:10)



Quand les services publics se mettent à Linux. L’etat de Schelswig-Holstein décide de remplacer Windows par Linux.



M comme Meilleur du Web (00:30:57)



Quand ça fait onze ans que tu célèbres les talents numériques en Suisse. Le 24 novembre 2021 s’est tenu en live, la onzième édition du Prix du Meilleur du Web. Le prix qui récompense les métiers du Web en Suisse romande.



Q comme Qualcom (00:39:36)



Quand Qualcom bloque Arm . La fin de l’exclusivité de Qualcom pourrait donner des ailes à Arm sous Windows.



S comme Storykit ou Suède (00:47:11)



Quand les suédois continuent à nous épater. Avec Storykit, chaque organisation dispose de superpouvoirs vidéo. Ajoutez la vidéo à toutes vos communications dès aujourd’hui, et regardez vos objectifs décoller.



V comme VanLife (00:54:29)



Quand une application mobile te permet de camper légalement. CAMPING-CAR PARK est le 1er réseau européen d’aires d’étape et d’aires de services pour le stationnement des camping cars, en toute sérénité, 24h/24.



W comme Wish (01:00:07)



When I wish to shop on Wish. La DGCCRF demande de déréférencer wish .



Thierry et Sébastien vous ont compilé cette revue de presse Web et Tech. Au sommaire de cette semaine, il est question de la plainte d’Apple contre NSO, l’éditeur du spyware Pegasus dont on vous avait parlé cet été dans notre épisode 314. La plateforme de vente en ligne Wish va disparaître des résultats de recherches en France. On vous explique pourquoi. L’architecture ARM fait du bien aux Mac, alors pourquoi pas au PC sous Windows ? On vous explique pourquoi ce n’était pas possible et pourquoi ça peut le devenir. C’est un scénario hollywoodien… la NASA compte détourner de sa trajectoire un astéroïde de la taille du colisée à Rome. Film catastrophe ou péplum ? Le meilleur du Web suisse souffle ses 11 bougies. L’un de ses fondateurs est chroniqueur chez nous, on se voit mal l’empêcher d’en parler. On vous parle aussi de vanlife, de Matt Damon de suédois sans une seule fois vous proposer de cliquer sur des liens d’affiliations pour acheter des produits dont vous n’avez pas besoin. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.