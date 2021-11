Les Technos #328 : Transformer du CO2 en carburant, Grammarly, Intel 4004, Kits de réparation Apple,…

A comme Apple (00:03:08)



Et finalement, Apple ouvre la porte (ou la fenêtre). Apple va vendre des kits pour réparer les iPhones et Macs par soi même.



C comme Carburant (00:10:29)



De l’air pour faire avancer les voitures. Des ingénieurs transforment du CO2 en carburant.



C comme Characorder (00:16:10)



Characorder, un nouveau clavier allumé? Characorder, un nouveau clavier ergonomique au design unique.



E comme Elon Musk (00:23:05)



Quand Elon Musk et les Nations Unies se titillent. Elon Musk et les Nations Unies: Elon peut-il éradiquer la faim dans le monde?



G comme Grammaire (00:32:36)



200 millions de $ pour Grammarly, qui dit mieux? Grammarly va chercher 200 millions de dollars à une valeur de 13 milliards.



I comme Intel (00:39:48)



L’Intel 4004 a 50 ans. Le premier processeur d’Intel, le 4004, a 50 ans.



S comme Stores (00:42:50)



Un store multi plateforme, réalité ou douce utopie? Le patron d’Epic souhaiterait un store d’applications multi plateformes.



V comme véhicules (00:54:09)



Ford invente la recharge rapide pour les véhicules électriques. Ford annonce un câble pour recharger un véhicle électrique en 5 min.



Sébastien et Xavier ont préparé cette semaine l’épisode 328. Il s’agit comme toujours d’une compilation de la veille web et tech de nos chroniqueurs. Une revue de presse dont vous retrouvez les sources dans notre site lestechnos.be et en description de cet épisode. Au sommaire : Il sera question de la réparabilité des iPhone et des Macs. Le clavier réinventé porte un nom : le characorder. Le boss d’Epic Games évoque un store commun à Apple, Google et Microsoft (c’est beau de rêver). Le 4004 premier processeur d’Intel à 50 ans, séquence c’était mieux avant… ou pas. Eradiquer la faim dans le monde, qu’y a-t-il de sérieux dans les déclarations d’Elon Musk. Réponses dans ce numéro. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.