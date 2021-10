Les Technos #323 : Windows 11, Stella Vita, panne chez OVH, visite d’ITER, Privateer Space

C comme Chien (00:02:16)



On arme les robots-chiens. Des robots chiens équipés d’armes.



G comme Géolocalisation (00:06:43)



Savoir ou vous allez vaut des millions de dollars. Comment et que rapporte la collecte des données de géolocalisation.



I comme ITER (00:14:01)



Plus avec moins… en théorie. Visite de ITER le projet international de réacteur à fusion.



L comme License (00:20:28)



Vous avez le droit de réparer vos logiciels. La Cour de justice de l’EU confirme qu’une licence logiciel ne peu vous interdire de corriger les bogues.



M comme Microsoft (00:26:38)



Windows 11 le résumé des 10 premiers jours. Retour d’expérience sur Windows 11 après 10 jours.



O comme OVH (00:45:21)



OVH en panne suite à une erreur de copier-coller. OVH inaccessible plus d’une heure suite à une erreur humaine.



S comme Science fiction (00:51:13)



La meilleur histoire de SF télévisée va être rebootée. Babylon 5, la série de Science Fiction va être refaite par son créateur J. Mickael Straczynski.



V comme Véhicule (00:58:39)



Un camping car solaire spacieux avec des ailes. Stella Vita, un camping car solaire autonome et spacieux.



W comme Wozniak (01:05:07)



Cartographie de l’espace. Privateer Space : Une cartographie de l’espace.



323 c’est, en mathématique, le nombre de Motzkin (vous irez voir ce que c’est sur Wikipedia) mais c’est surtout le septième épisode de la saison 8 des Technos. Un podcast impossible à situer sur une carte ou un plan tant nos chroniqueurs interviennent des quatre coins de la planète. Cette semaine nous avons d’un côté Picaboubx au cœur de la Gironde et de l’autre un David non loin du fleuve Chao Phraya… Bangkok, Thaïlande. Au menu de notre revue de presse : un retour d’expérience après 10 jours d’utilisation de Windows 11. Vos données de localisation valent de l’argent, on va voir comment. On parle aussi d’ITER, le projet international de réacteur à fusion, d’un camping-car (motorhome en Belgique) solaire autonome et d’un robot chien méchant. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.