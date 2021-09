Les Technos #319 : Stradivarius, Energie osmotique, Bus autonome, Apple vs Epic (encore), Realikids Instant Cam

A comme Apple (00:07:28)



Apple vs Epic : le jugement, part 1. Le jugement a été prononcé dans l’affaire Apple vs Epic.



B comme Bus (00:13:21)



La RATP expérimente l’autonome sur ligne classique. 1er bus autonome électrique sur une ligne classique.



C comme Camera (00:19:12)



Un appareil sympa pour les enfants. Realikids Instant Cam, un appareil photo instantané dédié aux enfants.



I comme Instagram (00:25:24)



Quand Instagram mine le moral. Un étude cachée révèle qu’une jeune fille sur trois se sent mal à cause d’instagram.



L comme Laser (00:31:32)



Pour voir à travers un trou de serrure. La puissance du laser pour cartographier une pièce.



O comme Osmotique (00:37:25)



Un moyen original de fabriquer de l’électricité. L’électricité générée à partir de l’énergie osmotique.



O comme Oh My God (00:44:04)



Une vulnérabilité critique pour les VMs Linux sur Azure. L’agent de gestion OMI met à risques les VMs Linux dans le cloud Azure.



S comme Stradivarius (00:49:28)



T’as pas des vers dans ton violon ? Les traitements chimiques responsables du son des Stradivarius ?



319ième épisode des Technos avec comme complices cette semaine Aurélien et Sébastien (le pas barbu). Comme toujours on passe en revue leur veille technologique rapportée dans une revue de presse dont vous trouverez toutes les sources en description de ce podcast et ici sur notre site. Il est question, entre autres, d’un bus autonome à Paris, d’une nouvelle façon de regarder par un trou d’une serrure, de la possible origine de la qualité du son des célèbres violons Stradivarius. On parle aussi dans ce numéro du concept peu connu d’énergie osmotique et de l’impact tout aussi peu connu d’Instagram sur ces utilisateurs et utilisatrices. Merci d’avance pour les pouces levés, les étoiles, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute !