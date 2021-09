Les Technos #318 : Protonmail se lâche, Facebook et Ray-ban, 7ans de smartphone, des bitcoins sur Twitter

#318 : Protonmail se lâche, Facebook et Ray-ban, 7ans de smartphone, des bitcoins sur Twitter

10 Sep, 2021 par Marc Lescroart



Voici l’épisode 318 avec Xavier et Sébastien présents pour partager leurs veilles Web et Tech. En plus ou moins 60 minutes on parlera d’Internet des objets et de feux de forêts, de messagerie privée qui divulgue des informations, de Google une fois de plus dans le collimateur de la commission européenne. A votre bon cœur amis “tweetos”, vous pourrez bientôt nous gratifier de pourboires en bitcoin sur le réseau du moineau bleu… on en discute dans ce numéro. Merci d’avance pour les pouces levés, les étoiles, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute !



C comme Crypto (00:01:52)



Et la SEC menace Coinbase dans la volée. La SEC intente un procès à Coinbase pour son programme de prêts.



F comme Forêts (00:09:22)



L’IoT pour lutter contre les feux de forêts. Kerlink et NetOP Technology développent une solution IoT pour lutter contre les incendies de forêt.



G comme Google (00:17:13)



Google encore dans la ligne de mire de la commission. Un procès anti trust pour Google Assistant en Europe?



L comme Lunettes (00:22:30)



Facebook et Ray-ban sortent des lunettes AR. Leak: Facebook lance des lunettes AR avec RayBan .



M comme Mastercard (00:32:02)



Mastercard continue ses rachats… Mastercard rachète la société de forensics crypto CipherTrace .



P comme ProtonMail (00:37:36)



ProtonMail fournit des informations à la police. Protonmail obligé de fournir des informations à la police Suisse.



S comme Smartphones (00:44:45)



Bientôt des smartphones plus vieux en Allemagne? L’Allemagne va imposer 7 ans de disponibilité de pièces pour les smartphones.



T comme Twitter (00:55:47)



Donner un pourboire en BTC sur Twitter? . Twitter adopte le BTC comme système de tips .



