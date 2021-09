Les Technos #317 : Iphone13 par satellite ? 3 heures par semaine ? Docker payant ? Windows11 ?

A comme Apple (00:01:17)



Communication Satellite pour l’Iphone 13? L’Iphone 13 d’Apple : Communication Satellitaire?



C comme C in China (00:07:11)



Pas plus de 3h de jeu par semaine. Chine restriction du jeu video à 3h par semaine.



D comme Docker (00:15:19)



Quand ce n’est plus gratuit. Docker change sa license et fait payer Docker Desktop aux entreprises.



G comme Google (00:25:41)



L’apprentissage machine au service de l’upscaling. Google utilise l’apprentissage machine pour upscaler vos images.



I comme Intel (00:33:17)



Intel reprend la tête avec Alder Lake. Processeurs Alder Lake, Intel reprend le dessus.



K comme Kindle (00:39:03)



Quand les Kindle arretent de fonctionner. La fin des réseaux 2G / 3G a des conséquences sur les objest connectés.



M comme Microsoft (00:45:00)



Sortie de Windows 11. Date de sortie pour Microsoft Windows 11 annoncée.



R comme Ragnarok (00:55:07)



Quand Ragnarok jete l’éponge. Le groupe à l’origine du ransomware Ragnarok arrête et donne les clés de déchiffrement.



Cette semaine on débute notre saison 8 avec Sébastien et David. On ne change pas le principe de nos épisodes hebdomadaires. Il s’agit toujours d’une revue de presse compilée par nos deux compères. Ils nous parlent de communication satellite, de l’avenir de Windows, de l’apprentissage machine au service de l’upscaling ou encore du processeurs Alder Lake d’Intel. Il est question également de la fin des réseaux 2G / 3G et des conséquences sur les objets connectés. N’hésitez pas à partager vos idées ou vos opinions en commentaire sur lestechnos.be ou sur notre chaîne Youtube. Merci d’avance pour les pouces levés, les étoiles, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Bonne écoute !