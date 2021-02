Les Technos #293: LastPass, Perseverance, Sennheiser, Pocket Cinema Camera 6K, GameStop, …

A comme Apple (00:07:07)



Une nouvelle seringue.



B comme Bourse (00:11:36)



Quand les petits fond tomber les gros.



B comme BlackMagicDesign (00:23:12)



Pocket Cinema Camera 6K Pro.



C comme Cinéma (00:34:30)



Quand on trouve d’autres usages aux salles de cinéma.



D comme DOPE (00:39:05)



Aux origines du Basic. (source)



F comme Free Tier (00:44:32)



Quand ce n’est plus gratuit.



M comme Mars (00:50:34)



Quand ça bouchonne en orbite de Mars.



N comme Nvidia (01:01:25)



Le rachat de ARM.



S comme Supply-Chain Attack (01:10:06)



Quand on attaque le code source.



S comme Sennheiser (01:24:45)



Se cherche un partenaire.



Voilà l’épisode 293 que nous enregistrons ce 18 février sous l’œil attentif de quelques-uns d’entre-vous sur Twitch. Voici une petite idée du programme compilé par nos chroniqueurs de la semaine: Vous êtes utilisateur de LastPass en version gratuite ? Attention, il y a du changement. Occuper les salles de cinéma tout en respectant la distanciation sociale, on parle de l’idée originale d’une sud-coréenne. Destination Mars, oui, mais gare aux bouchons, on verra qu’il y a du monde en orbite. Basic n’est pas le premier langage de programmation destiné au grand public, on vous parle de son éphémère prédécesseur dans quelques instants. L’affaire GameStop semble plus simple qu’il n’y paraît. On vous l’explique dans ce numéro. Il sera aussi question d’écouteurs, de piratage, de seringues, de caméra 6k, etc… Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !