Les Technos #274: Porsche autonome, chasteté connectée, UEFI hacké, Amazon pour coder,…

A comme Amazon (00:04:23)



Amazon lance un défi pour apprendre à coder.



A comme Amazon (00:13:30)



Incroyable, Amazon a un portail pour la Police!



C comme COVID-19 (00:17:14)



NVIDIA s’investit dans la lutte contre le COVID-19.



N comme Nvidia (00:21:07)



Plus besoin de vidéo pour partager un visage via webcam.



S comme Sécurité (00:28:30)



Patchez vos Windows! .



S comme Sécurité (00:32:56)



Quand les hackers s’attaquent à l’UEFI.



V comme Véhicules autonomes (00:39:50)



Lego développe une voiture autonome.



W comme Wéménon (00:45:44)



Bonjour, tu viens de commander une option à 4k avec les fesses.



W comme Wéménonon (00:50:36)



Et patchez aussi vos bitonios!



Voici notre 274ème rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité technologique telle que vue par nos chroniqueurs. Au programme : les progrès d’Nvidia en matière d’image animée par de l’intelligence artificielle, mais aussi ses investissements dans la lutte contre la pandémie de coronavirus par le nouveau propriétaire d’ARM. On parle aussi d’un véhicule autonome développé par Lego, d’un nouveau malware assez costaud, ou encore du hacking d’un objet connecté inattendu. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !