Les Technos #246: Un épisode qui « dépote grave méchamment » en français dans le texte !

A comme Apple (00:02:42)



Apple testerait des processeurs AMD, so what ?



A comme Antenne (00:08:57)



Des antennes 5G made in Apple ?



B comme Bracelet (00:13:31)



Un bracelet pour rendre sourds assistants et téléphones.



C comme Carbone (00:21:14)



L’impact ecologique de notre vie digitale.



E comme Essential (00:29:09)



Essential met la clef sous la porte.



E comme Energie (00:35:20)



Générer de l’électricité à partir de la pluie ?



H comme Huawei (00:42:53)



Des backdoors dans les equippements réseau de Huawei ?



J comme Jedi (00:49:40)



Microsoft et Amazon en guerre autour du projet JEDI.



M comme Médicale (00:55:39)



Comment Doctolib se sert de nos données de santé ? Une enquête très fouillée de France Info.



N comme Netflix (01:03:49)



Netflix abandonne la période d’essai de 30 jours.



W comme Wemenon (01:08:56)



Le top moumoute du smartphone en 2020.



W comme Wemenon (01:14:07)



La RCA met en garde contre Kali Linux, Thor et … les machines virtuelles !



Nous sommes le 20 février 2020 et ceci est notre 246ème épisode. Une fois de plus nos chroniqueurs de la semaine, Marc (merci pour le titre djeuns) et Sébastien S., partagent avec nous le résultat de leur veille Web et Technologie selon leurs affinités personnelles. Cette semaine il est (entre autre) question d’un gadget capable de rendre sourd nos appareils les plus indiscrets tels que assistants vocaux ou téléphones. On parle aussi de sécurité et des accusations des Etat-Unis à l’encontre de Huawei. En Belgique et dans certaine région de France si a pas de pétrole on a au moins de la pluie et apparement ça vaudrait de l’or. Apple semble vouloir prendre ses distances avec certains fournisseurs tels que Qualcomm ou Intel. On parle aussi de nos données médicales, de Netflix, d’écologie et de plein d’autre chose…N’attendez pas pour partager cet épisode dans vos réseaux. N’hésitez pas à le commenter. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !