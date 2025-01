Netflix : les prix continuent d'augmenter, du moins dans certains pays

Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour rendre Netflix encore meilleur.

Cela semble incroyable, mais pour fêter les 300 millions d'abonnés et dépasser les 10 milliards de dollars de revenus sur un trimestre, Netflix vient d'annoncer des hausses de prix aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine. L'occasion en est le rapport sur les résultats publié hier, qui montre que malgré une baisse de la marge opérationnelle et du résultat net au dernier trimestre, le géant du streaming réalise des bénéfices sans précédent. Et selon l'entreprise, il y a encore place à l'amélioration . Grâce aux 19 millions de nouveaux abonnés au cours des trois derniers mois (le record jamais atteint en un seul trimestre) et à une croissance sur un an de 15,9%. Mais cela ne suffit pas : voici le communiqué officiel :En réalité, les augmentations étaient déjà attendues à partir d' octobre 2024 , mais il s'agit néanmoins d'une belle douche froide, et non d'une carte de visite rassurante pour les utilisateurs des autres pays. Aucun chiffre n'a été divulgué dans le rapport, mais selon ce qui a été déclaré à la presse, on parle d' augmentations de 1 à 2,5 dollars par mois. Voici les prix aux États-Unis, qui entreront en vigueur lors du prochain cycle de facturation :- Forfait standard avec publicité : 6,99$ à 7,99$ par mois- Forfait Standard : 15,49$ à 17,99$ par mois- Forfait Premium : 22,99 $ à 24,99 $La société a également déclaré que c'était la dernière fois qu'elle révélerait le nombre d'abonnés au cours du trimestre, mais qu'à partir du premier trimestre 2025, elle n'annoncerait que " les étapes majeures en matière d'abonnés au fur et à mesure que nous les franchirons ". Enfin, compte tenu du succès du match Tyson – Paul, les événements live vont se multiplier , tout comme les jeux vidéo.