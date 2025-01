« Nous allons revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et la restauration de la liberté d'expression sur nos plateformes », a déclaré Zuckerberg dans une vidéo. « Plus précisément, voici ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à X, en commençant aux États-Unis. »

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé mardi une série de changements majeurs dans les politiques et pratiques de modération de l'entreprise, citant un paysage politique et social en mutation et une volonté d'adopter la liberté d'expression. Zuckerberg a déclaré que Meta mettrait fin à son programme de vérification des faits avec des partenaires de confiance et le remplacerait par un système communautaire similaire aux Community Notes de X. Les changements affecteront Facebook et Instagram, deux des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde, comptant chacune des milliards d'utilisateurs, ainsi que Threads.Zuckerberg a souligné que l'élection avait eu une influence majeure sur la décision de l'entreprise, et a critiqué « les gouvernements et les médias traditionnels » pour avoir prétendument poussé « à censurer de plus en plus ». « Les récentes élections semblent également marquer un tournant culturel, qui va donner à nouveau la priorité à la liberté d'expression », a-t-il déclaré. « Nous allons donc revenir à nos racines et nous concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et la restauration de la liberté d'expression sur nos plateformes. » a-t-il ajoutéAu-delà de la fin du programme de vérification des facettes, Zuckerberg a déclaré que l'entreprise éliminerait certaines politiques de contenu autour de questions brûlantes, notamment l'immigration et le genre, et recentrerait les systèmes de modération automatisés de l'entreprise sur ce qu'il a appelé les « violations de haute gravité » et compterait sur les utilisateurs pour signaler d'autres violations. « Nous allons également ajuster nos filtres de contenu pour exiger une confiance beaucoup plus élevée avant de supprimer un contenu », a-t-il déclaré. « En réalité, il s'agit d'un compromis. Cela signifie que nous allons détecter moins de contenus malveillants, mais nous réduirons également le nombre de publications et de comptes de personnes innocentes que nous supprimerons accidentellement. »Avant l'investiture de Trump, Meta aurait nommé le républicain Joel Kaplan pour diriger son équipe politique, et lundi, la société a annoncé que Dana White de l'UFC, un partisan de longue date de Trump, rejoindrait son conseil d'administration. Le PDG Mark Zuckerberg, qui a eu une relation particulièrement tendue avec Trump pendant le premier mandat du président élu, a déclaré dans un message publié sur Facebook lundi que White a fait de l'UFC « l'une des entreprises sportives les plus précieuses, à la croissance la plus rapide et les plus populaires au monde ».