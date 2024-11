Microsoft 365 : hausse des prix Office et abonnements IA obligatoires en vue

Il y a neuf mois, nous avons lancé Copilot dans nos applications Microsoft 365 via Copilot Pro pour les consommateurs. Pendant cette période, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, amélioré les performances et écouté attentivement les commentaires des clients. Sur la base de ces commentaires, nous intégrons Copilot à nos abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille.



L'entreprise basée à Redmond continue de faire progresser l'intégration de l'intelligence artificielle dans sa gamme de produits. Le groupe teste désormais une nouvelle stratégie sur des marchés sélectionnés de la région Asie-Pacifique : les fonctions Copilot AI auparavant payantes seront intégrées directement dans les abonnements standards Microsoft 365 Personnel et Famille. L'expansion inclut des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, Singapour, Taiwan et la Thaïlande. Les abonnés existants ont automatiquement accès aux fonctions IA après une mise à jour. Cela marque un changement significatif par rapport au modèle précédent, où Copilot n'était disponible que via un abonnement Copilot Pro distinct et coûteux.Comme le rapporte ZDNet , avec l'intégration, les utilisateurs recevront une allocation mensuelle de crédits d'IA pour utiliser Copilot dans Word , Excel, PowerPoint , Outlook , OneNote et Designer. Les crédits s'appliquent également à des applications telles que Paint, Photos et Notepad sous Windows. Cependant, cette expansion s’accompagne d’une augmentation des prix. En Australie, par exemple, le prix de l’abonnement annuel est passé de 139 AU$ à 179 AU$. Microsoft continue de proposer une option « Microsoft 365 Classic » pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin ou ne souhaitent pas les fonctionnalités d'IA. Celui-ci doit correspondre en prix à l'offre précédente. Cependant, les utilisateurs doivent annuler leur abonnement existant ou mis à jour automatiquement et acheter l'option la moins chère séparément. La disponibilité limitée sur des marchés spécifiques suggère que Microsoft effectue ici un test avant un éventuel déploiement mondial. Il s’agit d’une approche typique de l’entreprise consistant à tester dans un premier temps de nouveaux modèles d’abonnement au niveau régional.L'intégration automatique des fonctions d'IA a suscité des critiques de la part de certains utilisateurs. Des inquiétudes sont soulevées concernant l'utilisation des ressources sur les appareils et les problèmes potentiels pour les universitaires, en particulier les étudiants diplômés. Ces derniers craignent un soutien involontaire de l’IA dans leur travail, ce qui pourrait conduire à des allégations de mauvaise conduite académique. Un point particulièrement critique concerne le fait que les fonctions de copilote ne peuvent pas être complètement désactivées. Cela pose un problème important à certains utilisateurs, surtout s’ils n’ont ni besoin ni souhait des fonctions d’IA.Ce développement s'inscrit dans l'objectif primordial de Microsoft d'intégrer l'IA dans l'ensemble de son écosystème de produits. Sous la direction du PDG Satya Nadella, la société a investi massivement dans les technologies d'IA, notamment en s'associant à OpenAI et en développant des fonctionnalités Copilot. L’intégration de l’IA dans les abonnements standards pourrait rendre ces outils accessibles à un public plus large. Microsoft espère probablement renforcer sa position concurrentielle sur le marché des logiciels de productivité, où l'intégration de l'IA devient de plus en plus importante.