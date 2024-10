Google envoie un morceau de lui-même au cimetière à partir des résultats de recherche

Cela fait plus de dix ans que nous avons initialement annoncé le champ de recherche de liens annexes dans la recherche Google et, au fil du temps, nous avons remarqué que son utilisation a diminué. Dans ce contexte, et pour simplifier les résultats de recherche, nous supprimerons cet élément visuel à partir du 21 novembre 2024. Cela fait plus de dix ans que nous avons annoncé le champ de recherche de liens annexes dans la recherche Google, et au fil du temps, nous avons constaté un déclin de son utilisation. Pour cette raison, et afin de simplifier les résultats de recherche, nous supprimerons ce visuel à compter du 21 novembre 2024 .



Avez-vous déjà remarqué que dans les résultats de recherche Google, sous certains des liens proposés, il y a une barre de recherche supplémentaire, qui est utilisée pour effectuer une recherche dans un site spécifique sur la page de résultats du moteur de recherche. Eh bien, cette recherche dans la recherche est vouée à disparaître bientôt, car apparemment son utilisation a considérablement diminué .Peut-on également émettre l’hypothèse que le changement drastique des résultats de recherche ces dernières années soit (co) responsable de cette faible utilisation ? Entre les cartons d'achat, les "gens aussi demandés" et diverses informations complémentaires, il y a de moins en moins de place pour des éléments supplémentaires. Entre autres choses, il faut dire que ce champ de recherche apparaît de plus en plus rarement désormais, l'annonce de Google intervient donc presque à titre posthume .