WordPress.org déclare la guerre à WP Engine ; prend le contrôle de certains de leurs plugins et qualifie WP Engine de « cancer »

Imaginez que cela se produise sur npm ? Imaginez que Meta se retrouve en conflit juridique avec Microsoft (les propriétaires de GitHub, qui à leur tour possèdent npm), et que Microsoft réponde en ordonnant à GitHub d'interdire à tous les employés de Meta d'accéder à leurs dépôts. Et puis Microsoft prend simplement le contrôle du dépôt officiel de React, en le pointant vers son propre fork de Super React. C'est le genre de folie dont nous parlons.L’utilisation des registres de codes open source comme arme est une chose que nous ne pouvons tout simplement pas laisser devenir une priorité. Ils doivent rester un territoire neutre, de petites Suisses dans un monde de conflits commerciaux constants. Et c’est vraiment la principale raison pour laquelle je tiens à commenter toute cette épreuve sordide. Si ce combat n’était qu’un combat entre deux sociétés milliardaires, comme le sont Automattic et WPE, je n’aurais pas voulu m’y mêler. Mais les principes en jeu vont bien au-delà de ces deux-là.



WordPress est open source. WP Engine ne l'est pas. Il est difficile de faire un résumé très bref de ce qui se passe, mais WP Engine utilise essentiellement une tonne d'outils open source pour offrir ses services, mais ne contribue pas à la communauté open source. Le fondateur de WordPress en a eu assez de cela et leur a déclaré la guerre. En réponse, WP Engine a envoyé une lettre de mise en demeure à Mullenweg et Automattic, leur demandant de retirer leurs commentaires. Elle a également déclaré que son utilisation de la marque WordPress était couverte par l'utilisation équitable. Mais c'est là que ça devient très intéressant. WordPress.org a pris le contrôle du plugin Advanced Custom Fields de WP Engine, le renommant « Secure Custom Fields » et supprimant les éléments commerciaux. Le créateur de Ruby on Rails a commenté cela, et cela semble un peu fou.