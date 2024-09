Le Xbox Game Pass coûte très cher à Microsoft

« Le Xbox Game Pass a également été un ajustement majeur pour les éditeurs. Pour adoucir l'affaire, Microsoft dépense désormais 1 milliard de dollars par an pour intégrer des jeux tiers au service d'abonnement. Cette générosité a été plus que suffisante pour convaincre les petits éditeurs, en leur offrant des tarifs forfaitaires de plusieurs millions de dollars pour inclure leurs titres, plus une part des revenus d'abonnement et la promesse d'une visibilité qu'ils ne pourraient pas espérer obtenir autrement. "

Un nouveau rapport a révélé des informations inédites sur Microsoft Gaming , partageant des données précises sur les coûts engagés par le géant américain pour prendre en charge le Xbox Game Pass , précisant que la société américaine investit chaque année de grosses sommes d'argent pour soutenir le service d'abonnement. Ce nouveau rapport a été spécialement créé par Bloomberg , le célèbre journal affirmant avoir découvert que Microsoft dépense environ 1 milliard de dollars par an pour intégrer des jeux tiers dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Lisons ce que Bloomberg a dit :Évidemment, il faut aussi considérer les dépenses que Microsoft engage pour maintenir ses équipes propriétaires, dont on se souvient qu'elles étaient très nombreuses après les récentes acquisitions réalisées par la société américaine, parmi lesquelles on retrouve Bethesda et Activision Blizzard King. Ajoutons également que ce rapport ne précise pas si ce milliard de dollars dépensé par an inclut également les coûts d'ajout d'EA Play, et par conséquent de tous ses jeux, au sein du niveau Xbox Game Pass Ultimate.