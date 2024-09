La PS5 Pro est « inutile » selon certains analystes

« L’absence de baisse de prix pour la PS5 dépend des coûts de production et d’expédition qui ne diminuent pas comme cela s’est produit dans les générations précédentes, je fais par exemple référence aux puces et aux SSD. En outre, tous les fabricants de consoles ont du mal à maintenir des marges bénéficiaires élevées et à garantir que leur matériel reste rentable, même face à une augmentation généralisée des coûts de développement et de production. Comme si tout cela ne suffisait pas, j'ajouterais que les Xbox Series S et PS5 Digital Edition ont été vendues à un prix inférieur au prix de production, provoquant une perte importante qui a contribué à augmenter les prix des modèles à disque.

Serkan Toto, Michael Wagner et Daniel Ahmad ont discuté de la PS5 Pro , affirmant que la nouvelle console Sony sera essentiellement inutile étant donné qu'il s'agit d'un produit de niche, tandis qu'une baisse de prix apportée à la console de base actuellement sur le marché serait beaucoup plus importante. Lors d'une nouvelle interview sur IGN USA , les trois très célèbres analystes du monde du jeu vidéo, appartenant aux agences d'analyse Kantan Games, Newzoo et Niko Partners, ont admis que la PlayStation 5 Pro est une console destinée exclusivement aux passionnés. Et c'est précisément pour cette raison que la PlayStation 5 Pro ne pourra pas changer l'équilibre actuel du marché, étant donné que Sony ne pourra pas sortir la mid-gen à un prix pleinement compétitif et donc attractif pour un large segment du public.C'est précisément dans ce sens que, selon l'analyste Daniel Ahmad, Sony ne pourrait faire qu'un seul geste pour rendre la seconde moitié du cycle de vie de la PlayStation 5 plus réussie : faire une remise substantielle sur la console de base. Lisons quelques déclarations d'Ahmad :En conclusion, Ahmad, Toto et Wagner ont déclaré que Sony devrait accompagner le lancement de la PS5 PRO d'une baisse de prix par rapport aux modèles PlayStation 5 actuels, augmentant ainsi la base d'utilisateurs de la console. Cela s'est produit avec la PlayStation 4 et la PS4 Pro, des consoles qui représentaient environ 15 % des ventes totales de la génération précédente de consoles Sony.