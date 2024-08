Quand sort la Nintendo Switch 2 ? De nouvelles informations

"Aucun développeur à qui j'ai parlé ne s'attend à ce que la Nintendo Switch 2 soit lancée au cours de cet exercice, en fait, on leur a dit de ne pas s'y attendre cet exercice. J'ajouterais aussi que de nombreuses sources avec lesquelles j'ai parlé espèrent qu'il sortira en avril ou en mai, en tout cas au début de l'année prochaine, et pas plus tard..."

Lors du dernier épisode de GI Microcast, le responsable des jeux chez GameIndustry.biz, Christopher Dring, a fait le point sur la période de sortie de Switch 2, rendue possible grâce aux informations reçues de "nombreuses sources". Lisons ce que Dring a dit :Cependant, le journaliste a ajouté qu'au cours de cet exercice, dont on se souvient qu'il se terminera le 31 mars 2025, Nintendo présentera la nouvelle et très attendue console avec un événement dédié, afin de lancer la campagne marketing Switch 2. En attendant de savoir quand la nouvelle console sortira, ajoutons que ces dernières semaines, Nintendo a déclaré que la Switch 2 n'aurait pas de problèmes de disponibilité , étant donné que l'entreprise entend lutter contre les scalpers.