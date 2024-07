Les Technos #455 : ASCII, Chat, Drones, e-books, Fintech, Cookies, Microsoft,...

• A comme ASCII (1:44:00) : Une carte du monde originale.MapSCII: la carte du monde à explorer depuis un terminal. (Sources : korben.info ( https://korben.info/mapscii-explorez-... ) et github.com ( https://github.com/rastapasta/mapscii ) )• C comme Chat (8:49:00) : Quand c'est compliqué de choisir pour son chat.Le difficile dilemne de bien choisir une caisse à chats autonettoyante électronique. (Sources : thesprucepets.com ( https://www.thesprucepets.com/best-au... ) et francoischarron.com ( https://francoischarron.com/gadgets-t... ) )• D comme Drones (15:35:00) : Quand le traffic aérien des drones se gère de manière autonome.Un modèle autonome gère le traffic aérien de 5000 drones. (Source : interestingengineering.com ( https://interestingengineering.com/tr... ) )• E comme e-books (24:29:00) : Quand ça devient chaud de pirater des livres.La lutte contre la «Z Library» se renforce en France. (Source : lematin.ch ( https://www.lematin.ch/story/e-books-... ) )• F comme Fintech (32:14:00) : Un nouveau moyen de paiement bientôt en test chez Carrefour.Carrefour veut permettre à ses clients de payer avec la main. (Source : clubic.com ( https://www.clubic.com/actualite-5333... ) )• N comme Navigateur (39:58:00) : Quand Google se fout de nous tous comptes faits.Coup de tonnerre dans la publicité en ligne : Google renonce à la fin des cookies tiers. (Source : clubic.com ( https://www.clubic.com/actualite-5333... ) )• S comme Start-up (49:56:00) : Gagner de l'argent en jouant à des jeux videos.La startup française Bogs vous fait gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéos. (Sources : lefigaro.fr ( https://www.lefigaro.fr/secteur/high-... ) et bogsgaming.com ( http://bogsgaming.com ) )• S comme Suisse (57:59:00) : Quand la Suisse montre l'exemple via l'Open Source.La Suisse exige désormais des logiciels open source. (Sources : zdnet.fr ( https://www.zdnet.fr/actualites/la-su... ) , datenrecht.ch ( https://datenrecht.ch/en/bundesgesetz... ) et admin.ch ( https://www.newsd.admin.ch/newsd/mess... ) )