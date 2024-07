STALKER 2 reporté en raison d'anomalies inattendues

"Nous savons que vous en avez peut-être assez d'attendre, et nous apprécions votre patience. Ces deux mois supplémentaires nous donneront l'occasion de corriger des "anomalies inattendues" (ou simplement des "bugs") supplémentaires. Nous vous sommes très reconnaissants "Pour votre soutien et compréhension - cela signifie beaucoup pour nous. Nous sommes tout aussi excités que vous de pouvoir enfin sortir le jeu et de vous donner l'opportunité d'en faire l'expérience par vous-même.

« STALKER 2 : Heart of Chornobyl » sortira désormais le 20 novembre 2024, au lieu du 5 septembre 2024 comme prévu précédemment.Yevhen Grygorovych, directeur du jeu chez GSC Game WorldAvec le lancement imminent, l’équipe est prête à publier la mise à jour la plus importante et la plus complète du jeu à ce jour. « STALKER 2 Developer Deep Dive » sortira en collaboration avec Xbox le 12 août 2024 et proposera une variété de nouveaux contenus, notamment :- Interviews et regards dans les coulisses du processus de développement- Beaucoup de nouvelles séquences, y compris un aperçu du monde, divers lieux, un gameplay et des cinématiques- Une présentation vidéo complète pour l'une des quêtes d'histoireCette plongée approfondie des développeurs est destinée à donner aux fans une compréhension complète de la façon dont le titre se joue et ressemble. De plus amples détails seront annoncés prochainement. Depuis le début de la guerre menée par la Russie contre le pays, GSC Game World soutient l'Ukraine de toutes les manières possibles. Pour ceux qui souhaiteraient faire de même, nous recommandons ce lien vers le fonds caritatif officiel de M. Volodymyr Zelenskyy, le président de l'Ukraine lui-même : https://u24.gov.ua/