Mises à jour de Prime Video pour améliorer l'expérience de streaming, de navigation et de visionnage

« Nous avons toujours prêté une attention particulière aux clients et à leurs commentaires, et il est clair que beaucoup recherchent une expérience de streaming plus intuitive. Grâce aux améliorations que nous avons apportées à l'expérience utilisateur, il sera plus facile pour les téléspectateurs de naviguer dans l'offre de divertissement où ils pourront découvrir de nouveaux titres et profiter de leurs favoris, simplifiant à la fois le temps d'inscription et le passage à un abonnement supplémentaire avec un simple quelques clics. Et surtout, ils pourront le faire avec une seule connexion."

Prime Video a reçu une nouvelle mise à jour , visant à rendre l'expérience visuelle de l'utilisateur encore meilleure et plus confortable. Avec ces mises à jour, il sera possible de naviguer facilement dans Prime Video, en découvrant de manière simple et immédiate la vaste gamme de divertissements disponibles sur le service. Grâce à des suggestions de plus en plus personnalisées identifiées par l'IA générative, il sera possible de découvrir des contenus adaptés à vos préférences, permettant à tous les utilisateurs du service de consacrer plus de temps au visionnage et moins à la navigation. De plus, il sera plus facile d’identifier les films et séries disponibles et inclus sans frais supplémentaires dans votre abonnement Prime. Trouver de nouveaux blockbusters à louer ou à acheter sera plus fluide, tout comme la gestion des abonnements supplémentaires. Kam Keshmiri, vice-président du design chez Prime Video, a partagé les déclarations suivantes :Lorsque vous lancerez Prime Video, vous remarquerez une nouvelle barre de navigation. Les différentes sections apparaîtront dans la barre, notamment « Accueil », « Films », « Séries TV », « Sports » et « Live TV », ainsi que des « Abonnements » supplémentaires tels que MGM+ ou Paramount+, qui permettent la navigation par type de contenu. Une nouvelle rubrique 'Prime' sera disponible dans la barre de navigation, qui permettra de naviguer entre les films, séries et contenus sportifs déjà inclus dans l'abonnement Prime et sans frais supplémentaires. Dans cette section, vous pouvez également trouver des informations sur les avantages Prime disponibles dans le pays, tels que des offres spéciales et exclusives. Juste en dessous de la barre de navigation, la bannière principale affichera du contenu consultable avec un abonnement, disponible à la location ou à l'achat, ainsi qu'une variété de promotions, notamment des offres pour les clients Prime. De plus, à partir de là, vous pouvez directement regarder, acheter ou vous abonner facilement au contenu que vous aimez le plus.Vous pouvez désormais parcourir, souscrire et gérer les abonnements actifs directement depuis la barre de navigation. Vous pouvez explorer plus de 50 abonnements supplémentaires en sélectionnant la catégorie « Adhésions ». Ici, en plus de ce à quoi l'utilisateur est déjà abonné, il sera possible d'évaluer les nouvelles options proposées en fonction de ses préférences, ainsi que de consulter les locations précédentes et l'historique de visualisation. De plus, dans la section « Inscriptions », vous pourrez consulter des propositions, des offres et des forfaits à prix réduits d'autres services, le tout en un seul endroit.Les recommandations personnalisées sont essentielles à l'expérience Prime Video. Cependant, les améliorations apportées aux fonctionnalités de personnalisation, créées à l’aide de l’intelligence artificielle générative, faciliteront la recherche du contenu le plus pertinent. Pour mettre en œuvre cette expérience, Prime Video utilise Amazon Bedrock, un service AWS développé pour créer et faire évoluer des applications d'IA générative afin de créer des recommandations personnalisées pour les clients. En plus des suggestions, vous pouvez parcourir les contenus en fonction de vos préférences et en fonction d'autres catégories telles que « Les 10 titres les plus consultés ». En outre, il sera désormais plus facile de voir ce qui est inclus avec l’abonnement Prime et ce qui nécessite un paiement supplémentaire. Les logos de Prime et des abonnements supplémentaires, tels que Infinity Selection et MUBI, apparaîtront sur l'écran d'accueil et sur les listes de films ou d'émissions de télévision pour vous aider à identifier de quel abonnement provient le contenu. Si un titre nécessite un paiement supplémentaire, une icône de panier jaune sera visible. De plus, Prime Video adopte le modèle LLM (Large Language Models) pour simplifier les synopsis des séries et des films, afin que vous puissiez visualiser rapidement la description du titre, sans avoir à faire défiler pour décider s'il s'agit d'un contenu qui vous intéresse.De nouvelles animations, des transitions plus fluides entre les pages et des effets de zoom ne sont que quelques-unes des améliorations apportées pour garantir une expérience de streaming simple et agréable. Lorsque vous utilisez un appareil dans votre salon, le contenu vidéo est diffusé sur la bannière principale pendant que vous décidez quoi regarder, créant ainsi une expérience de navigation immersive. Et dans la section « Live TV », les diffuseurs recommandés seront diffusés automatiquement. Ils continueront à le faire lorsque vous passerez en lecture plein écran ou quitterez pour parcourir d'autres stations. Prime Video a optimisé l'expérience sur tous les appareils, y compris les anciens modèles, afin que tout le monde puisse en profiter.