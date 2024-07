Xbox : Microsoft envisage de limiter la distribution des consoles en Europe, selon un rapport

« En mai, j'ai reçu une information selon laquelle Microsoft modifiait sa stratégie Xbox pour le nouvel exercice fiscal dans les régions EMEA. Et ces sources m'ont dit que la société cesserait de vendre des consoles Xbox sur certains marchés européens, afin de se concentrer sur le Game Pass, le cloud gaming, les contrôleurs PC et Xbox. Ce n’est pas une nouvelle totalement surprenante, étant donné que Microsoft a eu du mal à vendre les consoles Xbox Series dans de nombreux pays de la zone EMEA et que la source estime qu’en conséquence, moins de stocks de consoles seront alloués à l’Europe.



