Les belges de Larian Studios travaillent sur deux nouveaux jeux, s'agit-il de nouvelles IP ?

« En tant que studio indépendant depuis 1996, nous apprécions la liberté de suivre notre créativité partout où elle nous mène. Dans ce cas, après six années passées dans les Royaumes Oubliés et de nombreuses discussions et ruminations, nous avons décidé de profiter de cette opportunité pour développer nos propres IP. Nous travaillons actuellement sur deux nouveaux projets et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce que l'avenir nous réserve. »

Larian Studios , la désormais célèbre équipe à qui l'on doit le récent et apprécié Baldur's Gate 3 , a révélé qu'elle s'occupait actuellement du développement de deux nouveaux jeux , tout en continuant à soutenir le titre se déroulant dans les Royaumes Oubliés. En lisant le nouveau post publié sur Steam dans ces minutes, le studio belge a donc déclaré qu'en plus du soutien massif post-lancement du troisième chapitre de Baldur's Gate, il est actuellement occupé par le développement de deux nouveaux titres, presque totalement enveloppés dans le mystère. Lisons ce que Larian Studios a dit :En attendant de voir quels seront les deux nouveaux jeux en développement chez Larian Studios, signalons que le PDG Swen Vincke a déclaré il y a quelques semaines qu'ils ne développeraient pas de DLC pour Baldur's Gate 3 ni pour Baldur's Gate 4 , avec Wizards of the Coast étant en dialogue avec des promoteurs potentiels .