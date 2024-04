Les Technos #441 : Retro gaming, émulateurs, moment vintage

• Intro (00:00:00)• A comme Amazon (00:04:05) : L'automatisation manuelle, fake it until you make it. Amazon arrête son service de checkout "automatique". (Source : https://tinyurl.com/273xqqzo • B comme Backdoor (00:13:17) : Microsoft aime Linux. Un employé de Microsoft découvre accidentellement une faille de sécurité qui aurait pu causé l'effondrement de Linux mondialement . (Sources : https://tinyurl.com/2yubec4x https://tinyurl.com/28v9qtlc et https://tinyurl.com/22fopdk5 • I comme Incognito (00:23:12) : Le mode incognito portera enfin bien son nom. Google va supprimer les données collectées en mode incognito. (Source : https://tinyurl.com/25dn8t3n • L comme LTC (00:28:39) : Quelle heure est-il sur la lune? La maison blanche demande à la NASA d'établir un standard pour l'heure sur la lune. (Source : https://tinyurl.com/25ugsubg • S comme Surveillance (00:34:14) : Des caméras, de la surveillance, des jeux olympiques, mais encore? La France va tester un outil de surveillance pendant les JOs. (Source : https://tinyurl.com/2554askx • T comme TSMC (00:46:31) : Le billiard. TSMC annonce atteindre le billiard de transistor dans la décénie à venir. (Sources : https://tinyurl.com/2atyqv34 et https://tinyurl.com/27qewa87 *** Dossier : Retro Gaming & Emulation *** (00:51:59) :• Les racines du boom rétro (Source : https://tinyurl.com/25xrsbs5 • Le marché du rétro gaming• L'émulation pour la préservation du passé (Sources : https://retropie.org.uk/ et https://tinyurl.com/29a6xwwf • Aspect légal de l'émulation (Sources : https://tinyurl.com/29otcy8l et https://tinyurl.com/23dhy8zc • (Source : https://tinyurl.com/2buuoerx Et salutation au @joueurdugrenier