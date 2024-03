Les Technos #440 : Du microsillon au 32 bits en virgule flottante

• Intro (00:00:00)• A comme Autonome (00:03:11) : Quand un robot te met la main aux fesses. Un robot «autonome» touche les fesses d'une présentatrice. (Source : https://tinyurl.com/28kjg77r • C comme Cosmétiques (00:08:35) : Quand vous n'achetez plus d'eau. Une startup propose des gels douche et shampoings en poudre, à mélanger soi-même. (Sources : https://tinyurl.com/26xs325s et https://tinyurl.com/24nwcwlc • F comme Fruit (00:13:28) : Quand ton robot récolte des fruits en douceur. Les scientifiques ont mis au point un dispositif capable de douceur, qui pourrait ramasser des fruits sans les écraser. (Source : https://tinyurl.com/2d86r3ye • P comme Programmation (00:22:33) : Quand la Maison Blanche distribue les bons points. La maison blanche recommande certains langage de programmation. (Sources : https://tinyurl.com/235hotk6 et https://tinyurl.com/2bpg7czn • S comme Sextant (00:28:25) : Quand tu ressors les bons vieux outils. Face au risque de cyberattaque, la Marine nationale s’équipe de sextants. (Source : https://tinyurl.com/27uez95l • T comme Transformer (00:36:56) : Quand l'attention est tout ce dont nous avons besoin. Petit retour sur l'invention de Google : les transformers et les 8 chercheurs qui ont publié le papier original. (Sources : https://tinyurl.com/ykuvt94e https://tinyurl.com/y7t4ttr2 et https://tinyurl.com/26bzpbyw *** Dossier : Du microsillon au 32 bits en virgule flottante *** (00:45:44) :• Les cylindres et disques (Source : https://tinyurl.com/2c9yq9d2 • Les techniques de numérisations (Sources : https://tinyurl.com/2684jhf3 et https://tinyurl.com/22lrxnm9 • La compression avec ou sans perte (Sources : https://tinyurl.com/24xda6gn et https://tinyurl.com/qtm6php • Le lossless, un vrai Graal ? (Sources : https://tinyurl.com/2ahk39a3 et https://tinyurl.com/y5jf478c • Le 32 bits en virgule flottante (Sources : https://tinyurl.com/2artkn3o https://tinyurl.com/2douz8wb et https://tinyurl.com/2xqv4twe