SEGA vend Relic Entertainment, le studio redevient indépendant

Nous avons une communication importante pour tous nos fans. Relic Entertainment va devenir un studio indépendant grâce à un investisseur externe. C'est un énorme changement pour nous tous, mais cela n'affectera pas notre désir de créer des expériences merveilleuses pour tous nos joueurs. Nous continuerons à prendre en charge nos titres, y compris Company of Heroes 3 – nous sommes impatients de publier la mise à jour 1.6 en avril, remplie de nouveau contenu et de fonctionnalités supplémentaires demandées par notre communauté. Nous souhaitons remercier SEGA : leur soutien au fil des années et pendant cette période de transition a été essentiel à notre succès. Nous ne faisons plus partie de SEGA, mais nous resterons amis et collègues, nous sommes très excités par ce nouveau chapitre pour Relic et nous espérons que vous pourrez tous vous joindre aux prochaines nouvelles expériences !

Les changements se poursuivent dans la division européenne de SEGA : la société a vendu Relic Entertainment , le studio de développement de Company of Heroes et Age of Empires. À travers une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le studio a annoncé qu'il redeviendrait indépendant grâce à un investisseur externe, cessant ainsi de faire partie de SEGA Corporation. Cependant, malgré ce changement majeur, Relic a déjà rassuré les fans en précisant que cela n'affecterait en rien le support de Company of Heroes.Ce n'est pas la seule nouvelle pour la multinationale japonaise : en février, SEGA a dû faire face à des ventes inférieures aux attentes, mais pas seulement. L'entreprise a annoncé avoir licencié environ 240 personnes rien que dans la division européenne : il s'agit pour la plupart de développeurs appartenant à l'équipe Creative Assembly. En septembre de l'année dernière, le studio de développement a annoncé l'annulation de Hyenas et annoncé le début possible d'une longue série de licenciements. Quelques mois plus tard, SEGA poursuit toute sa réorganisation pour maximiser ses profits, parmi lesquels on retrouve Relic Entertainment impliqué.