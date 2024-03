Les Technos #439 : Premier projet libre : par où commencer ?

• Intro (00:00:00)• B comme Brevets (00:01:57) : La guerre n'est pas encore finie, ni Nokia apparemment. Nokia attaque Reddit pour violation de brevets. (Source : https://tinyurl.com/ysuxewfz • C comme Célérité (00:08:26) : Du nouveau dans les vols hypersoniques. Plus de 6000km/h en avion, ca décoiffe ! (Sources : https://tinyurl.com/2yh78auv et https://tinyurl.com/28czshmv • D comme Décompiler (00:14:17) : Quand le LLM est utilisé pour décompiler. LLM4Decompile, une nouvelle IA pour décompiler plus efficacement. (Source : https://tinyurl.com/2dlbgrhv • J comme Jami (00:20:45) : Dis moi Jamy, tu connais Jami ? Jami, l’alternative décentralisée et sécurisée à Zoom, Teams…. (Sources : https://tinyurl.com/2yk32gge et https://jami.net/ • P comme Poke (00:30:18) : Le poke n'est pas mort! Facebook essaie de rendre le poke à nouveau fun. (Source : https://tinyurl.com/2btaz8xs • T comme Train (00:35:04) : IronLev veut révolutionner le transport ferré. La sustentation magnétique sur les rails existants. (Sources : https://tinyurl.com/2bdt8kad et https://www.ironlev.com/ ** Dossier : Open Source : Votre Première Contribution ** (00:42:56) :• Pourquoi contribuer ? (Source : https://tinyurl.com/2227e23a • GitHub, Framasoft, pour les développeurs (Sources : https://tinyurl.com/ymo3jvdh et https://tinyurl.com/7w6kwla • Mais si je ne sais pas programmer ? (Source : https://tinyurl.com/2ajpfayo • Et finalement, cela pourrait être votre job... (Source : https://tinyurl.com/yr3mcfyh