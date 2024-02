Android 15 veut aussi être aimé des grands-parents (à juste titre)

Un préréglage facile améliore la lisibilité en agrandissant les icônes et le texte, en ajoutant du contraste et du gras et en ajoutant des boutons de navigation au bas de l'écran.



Aussi simples que soient les smartphones Android à utiliser, on ne peut certainement pas dire qu'ils sont médiocres en termes de paramètres et de fonctionnalités, au point que tous les utilisateurs n'en ont peut-être pas besoin. Après tout, il y a ceux qui (incroyable mais vrai) n'utilisent le téléphone que pour... téléphoner ! (ou un peu plus) Android 15 pourrait donc avoir une solution, appelée easy pre-set . Découvert par Android Authority , ce nouveau mode, actuellement caché dans le code Android 14 QPR3 , nettoiera l'interface des complications et des fonctionnalités, pour la rendre aussi « à l'épreuve des grands-parents » que possible (n'en déplaise aux grands-parents !). Google le décrit ainsi :En plus de cela, il semble que l'arrière-plan soit complètement éliminé et remplacé par une image noire , histoire d'éliminer toute distraction. Bref, l'idée est simple : pas de gestes , car ils ne sont clairement pas intuitifs pour ceux qui ne les connaissent pas, pas de fioritures, des icônes et du texte larges et bien lisibles. On ne sait pas s'il y aura d'autres limitations , par exemple sur le nombre d'icônes sur la page d'accueil, sur le tiroir d'applications ou sur les paramètres.Malheureusement les traces de ce mode sont présentes dans le code, mais il n'a pas été possible de l'activer pour l'essayer, et il est peu probable que cela fasse partie des releases trimestrielles de la plateforme , car il est encore très incomplet ; il est plus probable que Google le garde en réserve pour Android 15, mais comme l'aperçu développeur de la prochaine version d'Android devrait arriver à grands pas, il n'est pas exclu que nous en saurons plus prochainement.