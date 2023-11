Google Actualités dit adieu aux magazines numériques : voici ce qu'il faut faire

La prise en charge du contenu des magazines dans Google Actualités ne sera plus prise en charge à partir du 18 décembre 2023. Cela signifie que si vous avez déjà acheté ou souscrit à des magazines, vous pourrez y accéder via l'application Google Actualités ou depuis news.google.com vers votre collection de magazines .



Pour continuer à accéder au contenu du magazine précédemment acheté, nous offrons la possibilité d' exporter et de sauvegarder chaque numéro acheté . Dans certains cas, les magazines achetés contiennent des éléments interactifs qui ne peuvent pas être téléchargés ni enregistrés pour un accès ultérieur, et nous proposons un remboursement pour ce contenu.

Combien d’entre vous sont des utilisateurs réguliers de Google Actualités ? Vous aurez probablement croisé au moins une fois l'une de ses notifications sur votre smartphone , mais il est plus improbable que vous ayez également utilisé son service magazine . C'est précisément pour cette raison, comme indiqué sur cette page , qu'à partir du mois prochain , Google supprimera la prise en charge des magazines payants de l' application News et du site . Ce changement n'impliquera finalement pas un nombre significatif d'utilisateurs selon l'entreprise, également parce que l'achat de magazines n'est plus disponible depuis 2020 , mais les contenus concernés dans le profil seront toujours supprimés . Afin de ne pas perdre leur contenu, les utilisateurs intéressés pourront toujours exporter la quasi-totalité des exemplaires de leurs magazines avant le 18 décembre. Les magazines qui ne pourront pas être exportés , en raison d'éléments interactifs, seront quand même remboursés .Google a commenté ainsi :Big G fait également savoir que les utilisateurs concernés recevront toujours un e-mail intitulé "Une mise à jour du support des magazines Google News", dans lequel il sera expliqué comment télécharger des copies de leurs magazines. Le 18 décembre 2023 reste la date limite pour enregistrer votre contenu et demander un remboursement .