Netflix a également commencé à bloquer le partage de compte en Europe

« À partir d'aujourd'hui, nous commencerons à envoyer cet e-mail aux abonnés qui partagent leur compte Netflix en dehors de leur domicile. Votre compte Netflix est réservé à un seul foyer : vous et les personnes qui vivent avec vous. Tous les membres de votre foyer peuvent regarder Netflix où ils le souhaitent (à la maison, en déplacement, en vacances) et profiter de nouvelles fonctionnalités telles que Transférer le profil et Gérer l'accès et les appareils. Nous comprenons qu'il existe de nombreuses options de divertissement disponibles. Pour cette raison, nous continuons à faire des investissements importants pour toujours vous proposer de nouveaux films et séries télévisées, afin qu'il y ait toujours quelque chose sur Netflix pour vous, en fonction de vos goûts, de vos humeurs, de vos préférences linguistiques ou des personnes avec qui vous souhaitez regarder Netflix. . "

Netflix a annoncé qu'il commencerait à bloquer les comptes partagés à partir d'aujourd'hui en Europe, en envoyant un mail aux abonnés qui partagent leur compte même hors de chez eux, les informant qu'il faut désormais payer un supplément de 3,99 euros par mois pour continuer le partage. Comme on peut le lire sur le site officiel de Netflix , ceux qui souhaitent continuer à partager leur compte avec ceux qui ne font pas partie du foyer peuvent utiliser les fonctions suivantes :- Transférer un profil. Toute personne utilisant votre compte peut transférer son profil vers un nouvel abonnement payant.- Achetez un utilisateur supplémentaire. Vous pouvez partager votre compte Netflix avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 3,99 €/mois ( pour la Belgique ). »Voici le message partagé par Netflix concernant cette importante nouvelle :Cette nouvelle est mise en ligne après que Netflix a suspendu le partage de compte dans diverses parties du monde ces dernières semaines.