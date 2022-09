Revolut piraté : l'argent des clients est en sécurité, mais certaines données personnelles ont été volées

Revolut a récemment subi une cyberattaque très ciblée. Cela a permis à un tiers non autorisé d'accéder aux détails d'un petit pourcentage (0,16 %) de nos clients pendant une courte période. Nous avons immédiatement identifié et isolé l'attaque pour limiter efficacement son impact, et contacté les clients concernés. Les clients qui n'ont pas reçu d'e-mail ne sont pas concernés. Pour être clair, aucun fonds n'a pu être consulté ou volé. L'argent de nos clients est en sécurité , comme toujours. Tous les clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes et leurs comptes normalement. Nous prenons des incidents comme ceux-ci extrêmement au sérieux et souhaitons sincèrement nous excuser auprès de tous les clients qui ont été touchés par cet incident, car la sécurité de nos clients et de leurs données est notre priorité absolue chez Revolut.

Née en 2015 au Royaume-Uni, Revolut est l'une des sociétés de fintech les plus populaires : parmi les différents services qu'elle propose, la plus connue est certainement celle concernant la carte prépayée dont nous avons souvent parlé sur notre site . Malheureusement, il semblerait que l'entreprise ait été victime d'une attaque de hacker et que les données de plus de 50 000 utilisateurs soient désormais entre les mains de criminels. Commençons tout de suite par la "bonne nouvelle" : les comptes utilisateurs n'ont pas été touchés, et donc "l'argent" est en sécurité . Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que l'attaque avait été menée dimanche sur une très courte période : les données de 0,16 % des utilisateurs ont été volées et l'entreprise s'est immédiatement mise à l'abri en isolant ses systèmes. Revolut a déjà prévenu par e-mail les utilisateurs qui ont été touchés par l'attaque : ceux qui n'ont reçu aucune communication de l'entreprise peuvent être rassurés.Selon l' Inspection nationale pour la protection des données en Lituanie (Revolut a une licence de banque spécialisée dans le pays balte), exactement 50 150 utilisateurs ont été concernés : parmi eux, 20 687 font partie de l'Espace économique européen. Les pirates sont entrés en possession d' adresses e-mail, de noms complets, d'adresses, de numéros de téléphone, de données de compte et de données partielles relatives au nombre de cartes prépayées . Les données volées varient d'un utilisateur à l'autre, mais Revolut confirme qu'aucun code PIN, mot de passe ou numéro de carte complet n'a été compromis . Comme indiqué précédemment, selon la société, les comptes et l'argent des utilisateurs sont en sécurité. Ceci est une note officielle de Revolut (traduite de l'anglais):Les utilisateurs de Revolut, en particulier ceux touchés par l'attaque, doivent être extrêmement prudents face aux attaques de phishing : une campagne de phishing par SMS est déjà en cours qui tente de tromper les utilisateurs de Revolut avec des messages (évidemment faux) disant que leur carte existante a été gelée pour prévenir la fraude. Il va sans dire qu'il ne faut absolument pas cliquer sur des liens externes ou télécharger des pièces jointes suspectes : le but de ces communications fictives au nom de Revolut est de voler les mots de passe et les données des utilisateurs.