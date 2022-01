Les Technos #337 : Microsoft s’offre Activision Blizzard et la Chine la Lune

A comme Activision Blizzard (00:02:06)



Microsoft se paye Activision Blizzard. Un rachat à près de 70 milliards de dollars.



C comme Chine (00:09:29)



La chine construit une lune artifcielle. Pour simuler une faible gravité, la Chine a construit une deuxième Lune.



E comme Elyze (00:16:24)



Elyze hacké. Comment un développeur a identifié et aidé à corriger une faille de sécurité dans l’application Elyze.



L comme Lenovo (00:27:22)



Lenovo verrouille les CPU Ryzen. Lenovo a choisi d’implémenter cette fonctionnalité dans toute sa gamme AMD.



L comme Licorne (00:39:28)



Exotech devient la 25eme licorne francaise. La start-up est spécialisée dans la conception de robots et bras articulés à destination des acteurs du e-commerce.



N comme Nvidia (00:50:32)



Nvidia annonce le DLDSR. Le DLDSR : qu’est-ce que ça va changer dans vos jeux ?



V comme Virus (00:58:51)



SysJoker: le malware qui tourne même en natif sur les Mac M1. Un logiciel malveillant qui fonctionne à la fois sur les Mac Intel et M1.



W comme Wemenon (01:06:27)



Une application minimaliste. Just Button, c’est juste un bouton et un compteur.



C’est avec David et Sébastien que nous allons parcourir notre revue de presse web et tech. Qu’est ce que la DLDSR et qu’est ce que ça va apporter à la gamme des cartes graphiques RTX de chez Nvidia ? Explication dans cet épisode. Un nouveau venu dans la famille des malveillants : SysJoker. Sa cible, les Mac ! La France compte une 25ème licorne : Exotech. Que fait cette start-up qui emploie 350 salariés et compte engager pas moins de 500 ingénieurs en recherche et développement d’ici 2025, on en parle dans ce numéro. Dans quelques instants on parlera évidemment de la grosse annonce de la semaine: l’acquisition de d’Activision Blizzard par Microsoft pour presque 70 milliards de dollars. Bienvenue et d’avance merci de vous abonner au Technos, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux.