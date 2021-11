Lancement de Xbox Cloud Gaming sur les consoles Xbox Series X | S et Xbox One

Microsoft annonce qu'à partir d'aujourd'hui, les jeux Game Pass du cloud sont jouables sur les consoles Xbox en Europe. Xbox Cloud Gaming (Beta) est désormais disponible sur les consoles Xbox One et Xbox Series X | S avec un abonnement Game Pass Ultimate. 25 régions sont le début, le Brésil suivra sous peu. La fonctionnalité sera disponible pour un premier groupe de joueurs Xbox en novembre, et tous les joueurs des marchés pris en charge seront ajoutés au cours des prochaines semaines.



Les utilisateurs de Xbox One peuvent également utiliser Cloud Gaming pour jouer à certains jeux de console de génération actuelle sur la console Xbox One qu'ils possèdent déjà. Cela signifie que certains jeux qui ne sont actuellement jouables que sur la Xbox Series X | S, tels que Recompile , The Medium et The Riftbreaker , sont désormais jouables sur Xbox One avec Xbox Game Pass Ultimate et Cloud Gaming. Microsoft continuera à prendre en charge cette fonctionnalité et ajoutera d'autres jeux tels que Microsoft Flight Simulator à sa bibliothèque de jeux cloud au début de 2022 .