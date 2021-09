Nouveau firmware PS4: les rapports de consoles bloquées se multiplient

Ces jours-ci, Sony distribue un nouveau logiciel système, non seulement pour la PS5, mais aussi pour la PlayStation 4. Dans le cas de la PS4, il s'agit du firmware 9.00, qui mesure environ 490 mégaoctets et affiche, entre autres, des trophées pour PS5, des mises à jour des actualités et améliorations du contrôle parental. Cependant, il a été signalé que le nouveau logiciel ne fonctionne pas correctement. Pour beaucoup, le firmware s'exécute sans aucun problème, mais certains semblent avoir des problèmes plus que significatifs. Parce que, comme le rapportent certains utilisateurs de Reddit , leur console a essentiellement été "briquetée", elle est donc totalement inutilisable.



Le consensus général des problèmes est que le système fonctionne extrêmement lentement après le correctif et est donc pratiquement inutilisable. Pour certains, c'est encore plus : "Oui, ce patch a définitivement fait planter ma console, je ne peux plus rien faire et ça prend une éternité pour basculer entre les menus", écrit un utilisateur nommé TheIronGhost. Le Redditor décrit plus tard qu'après plusieurs redémarrages, il était au moins capable de faire fonctionner le PS Store, mais plus.



D'autres propriétaires de PS4 décrivent des problèmes similaires, avec une certaines applications ne peuvent pas être démarrées, avec d'autres messages d'erreur apparaissent ou ils ne peuvent pas connecter leurs contrôleurs. Mais il existe apparemment une solution de contournement possible : parce qu'il y a des rapports selon lesquels la console devrait être déconnectée de l'alimentation pendant quelques heures, après quoi elle pourrait ou devrait fonctionner à nouveau. Ceux qui préfèrent ne pas prendre de risque devraient se passer du firmware 9.00 pour le moment, du moins jusqu'à ce que Sony soit en mesure d'aller au fond des choses.