Avec Xbox Cloud Gaming, vous pouvez désormais jouer jusqu'à 16 titres de la première Xbox et Xbox 360

Avec un article sur son blog, Microsoft vient d'annoncer que sur sa plateforme de jeu en nuage, appelée Xbox Cloud Gaming et disponible uniquement pour les smartphones ou tablettes Android , il y a de nouveaux titres à jouer en rétrocompatibilité . Ces nouveaux titres, disponibles pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate , ont été initialement publiés pour la première console Xbox et Xbox 360 . De plus, Microsoft a déclaré que les commandes tactiles ont été activées , de sorte que vous pouvez jouer directement sur l'appareil sans utiliser de contrôleurs externes, pour les jeux suivants: Jetpac Refueled , Viva Pinata et Viva Pinata TIP . Voici la liste complète des 16 titres jouables sur Xbox Cloud Gaming:



Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Jugement

Jetpac Refueled

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Vive Piñata

Viva Piñata TIP



Nous vous rappelons que Xbox Game Pass Ultimate est disponible au prix de 12,99 € par mois et offre, en plus du cloud gaming sur mobile, l'accès à plus de 100 titres jouables sur consoles Xbox ou PC.

Source: Xbox