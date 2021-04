Que se passera-t-il lorsque la batterie interne de la PS4 sera épuisée ?

Après la fermeture du PlayStation Store pour PS3, PS Vita et PSP, voici une nouvelle «préoccupation» pour les utilisateurs de la console Sony dernière génération: que se passera-t-il lorsque la batterie interne sera épuisée? Pour les non-initiés, la PS4 a une pile bouton à l'intérieur , ainsi que de nombreux appareils électroniques (même la carte mère des ordinateurs a une batterie de ce type): ceci est utilisé pour s'assurer que l'horloge interne de la console continue de fonctionner même si elle est déconnectée du courant et a normalement une durée de plusieurs années. Selon les conclusions de Does It Play , si la charge de cette batterie venait à s'épuiser complètement, de nombreuses fonctions PS4 ne seraient plus accessibles: la console continuerait à s'allumer sans problème, mais il ne serait pas possible de démarrer les jeux , à la fois à partir du disque et téléchargé, il ne serait pas non possible de se connecter au réseau . La solution à ces problèmes consiste simplement à remplacer la batterie , à démonter la console et à régler la date et l'heure .



Les doutes portent sur le fait que tous les utilisateurs ne sont pas en mesure de démonter la PS4 et les serveurs PSN , que la console utilise pour synchroniser la date et l'heure, peuvent être arrêtés par Sony à tout moment. Nous espérons donc que les problèmes listés ci-dessus seront résolus par une mise à jour logicielle , afin de démarrer les jeux même avec une batterie faible et que la société japonaise donne un peu plus d'informations aux utilisateurs .