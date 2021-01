Les Technos #287: Brexit et vie numérique, Vendée Globe technologique, Où est passé Jack Ma,…

A comme Automobile (00:05:40)



Tesla toujours au top.



A comme Alibaba (00:11:50)



Quand Jack Ma disparait.



D comme Données (00:17:04)



Conduisez, vous êtes surveillés !



G comme Google (00:24:42)



Quand Google Street View se met à jour.



M comme Messagerie (00:30:45)



C’est dans les vieux pots….



N comme Nom de domaine (00:37:02)



Quand les anglais doivent lacher leurs .eu.



R comme Roue (00:41:18)



Un vélo électrique pas comme les autres.



R comme Registre National (00:51:52)



Quand le registre national belge est en libre service.



V comme Vendée Globe (00:58:55)



Quand la course au large tire la technologie vers le haut.



W comme Wemenon (01:07:31)



Quand on ajoute des fils là où il n’y en n’a plus.



Épisode 287, le premier de l’an 2021. Bienvenue et meilleurs vœux. Au sommaire de notre revue de presse web et tech de ce début d’année : Mais où est passé le patron d’Alibaba ? Pas sur Google Street View où on découvre les premières traces de la pandémie. Il sera question aussi des effets attendus et inattendus du Brexit sur la vie numérique des britanniques. La roue de vélo est réinventée et elle est financée. On parle aussi d’auto, de data et de bateau… N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !