Les Technos #247: Apple nous casse… le Web !

A comme Agriculture (00:04:13)



Quand la technologie est une véritable solution.



A comme Apple (00:11:01)



Apple va nous casser le web, parce que !



C comme Clavier (00:17:17)



TypeCase, un clavier pour les smartphones pour les non voyants.



K comme Konami (00:24:34)



Kazuhisa Hashimoto n’est plus, Salut l’artiste !



L comme Libra (00:28:27)



Quand la Libra n’est pas tout à fait à l’abandon.



S comme Sécurité (00:33:27)



Quand PayPal refuse de corriger une faille, ça pique…



T comme Traçage (00:42:33)



Quand ton smartphone te faire peur.



V comme Van (00:50:11)



Quand t’as pas le bon router 4G.



W comme WhatsApp (00:59:30)



Votre conversation privée, pas toujours si privée que cela.



W comme Wéménon (01:07:08)



Merci Xavier!



W comme Wéménon (01:10:51)



Bonus !



Enregistré ce 27 février 2020 voici notre 247ème épisode hebdomadaire. Avec Sébastien B. et Thierry W. on y parle de Libra et de ceux qui y croient encore, de fuites chez WhatsApp, d’une faille chez PayPal, de Samsung Galaxy qui font peur ou encore d’agriculture connectée. N’attendez pas pour partager cet épisode dans vos réseaux. N’hésitez pas à le commenter. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !