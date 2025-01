Blade Chimera est un Metroidvania qui fait penser à "Symphony of the Night", mais au lieu de l'Europe médiévale, c'est tout le catholicisme du futur qui s'affronte avec les youkai dans un Japon d'un futur proche. Au début de la mission, nous prendrons le contrôle de Shin qui se rapporte au quartier général central pour connaître les détails de la mission. L'opérateur confirme qu'il doit éliminer tous les ennemis qui apparaissent, y compris un démon avec un niveau de menace élevé. Petit à petit, en enquêtant sur la scène, nous nous sommes rendu compte qu'Osaka était envahie par différents types de démons. Nous les affronterons avec des armes à courte et longue portée, et d’autres que nous trouverons tout au long de la carte. Lorsque nous arriverons à l'endroit indiqué, nous ferons face à la plus grande menace et nous n'en sortirons victorieux qu'en concluant un pacte avec un spectre démoniaque ayant l'apparence d'une femme qui peut prendre la forme de Lumina, une épée aux pouvoirs incroyables. Dès que nous en avons fini avec le grand ennemi, le quartier général nous contacte pour demander de l'aide puisqu'il est attaqué. Ainsi commence l'aventure où un chasseur de démons allié à un mystérieux spectre lié à son passé va lutter contre la horde implacable d'esprits maléfiques qui gangrènent le Japon.Blade Chimera est un excellent représentant du genre metroidvania, il possède un niveau de progression stimulant, des niveaux bien définis et conçus, un arbre de compétences qui complète assez bien l'utilisation des armes, et surtout c'est un plaisir de jouer lors de l'utilisation du Épée Lumina. Au-delà des mécaniques classiques comme la frappe, l'esquive, le glissement ou le double saut classique, ce titre motive le joueur à prendre l' épée Lumina au maximum . Avec l'épée, nous pouvons attaquer au corps à corps ou à distance, nous défendre ou nous échapper de multiples manières, mais l'élément le plus important est sans aucun doute le pouvoir de générer et de contrôler des objets avec lesquels l'avancement de chaque niveau est complété. Qu'il s'agisse d'une voiture que nous utiliserons comme bouclier contre les attaques ennemies, de plates-formes pour éviter les dangers, de reconstruction d'objets qui nous permettent d'atteindre d'autres niveaux, tout s'additionne pour motiver le joueur à se familiariser avec et à exploiter précisément cette arme-outil.La Team Ladybug connaît le pixel art et maîtrise l'animation qui produit des scènes vibrantes qui sont un délice visuel. À première vue, le personnage donne l'impression d'être un modèle 3D, mais à notre grande surprise, l'auteur a récemment partagé sur Internet le processus d'animation du personnage entièrement en pixel art 2D. La grande quantité de finition dans les mouvements, les particules, les effets secondaires, le contraste et l'éclairage est à apprécier. Peut-être que la seule chose qui va à l’encontre de cela est d’avoir un paramètre cyberpunk dans sa description. On y voit des contrastes de rouge électrique et de bleu turquoise, certaines technologies et laboratoires. Mais il n’existe pas une grande majorité d’éléments permettant d’identifier cette particularité cyberpunk. Vous pouvez certainement voir le travail dans les paramètres, les personnages et les menus du jeu, et ce n'est qu'en y prêtant une attention particulière que nous pouvons voir des éléments qui sont répétés ou utilisés sans discernement, cependant, la qualité que l'auteur imprime tout au long du titre s'apprécie vraiment visuellement. Blade Chimera nous accueille avec une chanson électronique qui déborde d'énergie. Plus tard dans la visite de la ville, nous serons accompagnés d'une chanson aux accents funk et jazz avec des synthétiseurs assez agréables. Et il y en a un autre lorsque l'on atteint un passage souterrain qui transmet mystère et intensité.Peut-être que ce qui unit la musique du titre en général est une boucle de tension, qui accentue grandement le gameplay. Les sons, à leur tour, mettent parfaitement en valeur les éléments à l’écran. Il y a deux types de personnes, ceux qui regardent le compteur du magasin de munitions et ceux qui comptent le bruit des douilles qui tombent au sol ; C’est là que Blade Chimera fait un excellent travail, en accordant une attention particulière à la réponse et à l’anticipation des actions par le son, qui complète puissamment l’immersion dans la totalité. La progression de l'histoire est linéaire mais avec seulement quelques obstacles durs, vous pouvez donc explorer librement une tonne d'avancées. Les combats sont remplis de choix courageux, entièrement au service de vous permettre de choisir parmi tout un tas d'armes cool et de façons d'affronter les ennemis magnifiquement conçus. Certains discours moralisateurs et prêches deviennent trop lourds au bout d'un moment cela étant. Notez qu'il n'existe pas de version physique du jeu actuellement, mais elle devrait sortir en Asie dans les prochains mois.Blade Chimera est une expérience enthousiasmante pour tout amateur du genre metroidvania et possède une courbe de difficulté assez conviviale pour ceux qui veulent essayer sa mécanique. Ce qui ressort avant tout, c'est le niveau visuel du titre et les grands moments de frénésie hypnotique qu'offre le gameplay. L'ajout d'une arme-outil aussi polyvalente que Lumina apporte un éclair de nouveauté au jeu, cependant l'histoire peut être un peu simple, sans hauts ni bas, et bien que les visuels soient bons, le décor n'est pas conforme aux prémisses cyberpunk.