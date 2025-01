Lors de l'événement State of Play 2024 , Koei Tecmo a annoncé à la surprise générale un reboot de la franchise Dynasty Warriors. Ce jeu, qui a d'abord popularisé le genre musou, est presque entré dans sa 3ème décennie depuis sa première sortie sur PlayStation en 1997. Comme dans les jeux précédents, l'histoire de Dynasty Warriors Origins tourne toujours autour de l'histoire de la bataille des Trois Royaumes. Pour ceux d'entre vous qui suivent vraiment cette franchise de jeux, vous devez avoir mémorisé exactement le déroulement de l'histoire jusqu'à ce que des personnages emblématiques tels que Cao Cao, Liu Bei ou Lu Bu apparaissent dans l'histoire. Cependant, dans ce jeu, les développeurs proposent une nouvelle innovation, dans laquelle ils vous placent dans la peau d'un personnage principal anonyme qui a sa propre perspective sur le récit de l'histoire. Avec cette nouvelle perspective, vous découvrirez diverses intrigues intéressantes que vous n'avez peut-être jamais rencontrées auparavant. L’histoire elle-même commence environ 150 ans après la fondation de la dynastie Han. À cette époque, le peuple chinois connaissait des conditions de vie difficiles, où faisaient rage guerres, catastrophes naturelles et épidémies. Dans ces conditions, les dirigeants ajoutent en réalité de nouvelles charges en agissant de manière arbitraire. Le protagoniste, un aventurier anonyme et amnésique, arrive enfin dans un village. Au cours de son voyage, il rencontra Guan Yu et son compagnon qui combattaient les tyranniques troupes royales. Voyant la menace devant ses yeux, le protagoniste se joint finalement à lui avec l'intention d'aider les autres. À partir de ce moment, le protagoniste commence à s'impliquer dans la querelle épique entre les Trois Royaumes, tout en recherchant la vérité sur son passé et quel est son véritable but dans la vie. Quelle est la véritable identité du protagoniste ? Trouvez la réponse en jouant à Dynasty Warriors : Origins !Dynasty Warriors Origins (DWO) est un jeu d'action Hack-and-Slash à un contre mille ou ce qu'on appelle habituellement Musou. Contrairement au neuvième épisode de la série, DWO est revenu à ses racines en tant que jeu Musou purement scénique et a supprimé le concept de monde ouvert ... et d'ailleurs nous avons appris début janvier que cet épisode avait précipité l'abandon de Dynasty Warriors 10. Bref, pur ceux d'entre vous qui sont fans des jeux de genre musou, vous serez certainement familier avec le style de jeu dans lequel vous contrôlerez un personnage pour éradiquer des dizaines, voire des centaines d'ennemis à la fois avec un style artistique de combat sympa. Car c’est là que réside l’enthousiasme de ce jeu. Il y a plusieurs choses qui différencient Origins de la précédente série de jeux Dynasty Warriors. Si dans le jeu précédent, l'histoire se déroulait du point de vue de personnages de l'histoire, cette fois vous vivrez l'histoire du point de vue d'un tout nouveau protagoniste. Vous trouverez ici un thème classique « De zéro à héros » , avec un arrière-plan mystérieux du protagoniste qui a perdu la mémoire. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est la façon dont les choix que vous faites affecteront le cours de l'histoire, de sorte qu'il sera possible que divers résultats se produisent qui mèneront à une fin ramifiée (fins multiples). Le concept de gameplay donné dans ce jeu est également différent de ce que nous avons connu de la précédente série Dynasty Warriors, du système de mission au système de combat. Vous jouerez toujours à ce jeu basé sur des missions, mais cette fois il sera couvert par un concept de monde semi-ouvert, et non plus par sélection de missions/étapes.Au lieu de sélectionner des missions/étapes, vous pourrez parcourir une carte du monde ouverte divisée en plusieurs zones pour trouver et jouer des missions. Dans cette zone, il y a aussi des points de repère que vous pouvez utiliser comme points de déplacement rapide, ainsi qu'un bâtiment en forme de camp ou de château que vous pouvez utiliser comme base pour accéder à divers menus tels que la boutique pour acheter des armes ou des consommables. Vous pouvez démarrer le jeu en sélectionnant trois niveaux de difficulté en mode Histoire. Dans ce mode, vous effectuerez des missions principales qui mettent en lumière l'histoire de la guerre qui a eu lieu au début de l'Empire chinois, jusqu'à la fin de la guerre de pointe impliquant les Trois Royaumes, dont chacun sera dirigé par Cao Cao, Liu Bei et Sun Jian. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez de nombreuses figures légendaires. Vous pouvez interagir directement avec eux, rendant ainsi l'implication de votre personnage dans la construction de l'histoire encore plus profonde. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, vous affronterez de plus en plus de personnages et deviendrez vos partenaires de combat, appelés Compagnons. Au total, vous pouvez choisir neuf protagonistes comme personnage compagnon. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas incarner ces personnages dans leur intégralité. Ces compagnons n’agissent en réalité que comme des coups de pied secondaires, et vous ne pouvez échanger votre place avec eux que temporairement sous certaines conditions. Ce qui nous fait aimer ce mode histoire, c'est la façon dont Omega Force peut transmettre le scénario de telle manière que vous ayez l'impression de faire partie de l'histoire. Chaque choix que vous faites a une influence significative sur les changements qui se produisent dans l’histoire. Par exemple, l’un des plus importants est le moment où vous devez décider de vous ranger du côté d’un royaume, ce qui affectera votre relation avec les autres royaumes.En dehors de cela, l'histoire de ce jeu se concentrera également sur le passé de votre personnage. L'intrigue initiale de l'histoire, où le protagoniste ne se souvient pas de son passé ni de ses origines, devient un mystère qui a son propre charme à résoudre. Avec cette variété d’intrigues, le poids narratif d’Origins semble très dense. Cependant, une chose que nous regrettons est qu'avoir un personnage protagoniste qui a sa propre histoire ne soit pas accompagné d'une fonctionnalité de création de personnage. En fait, si seulement nous pouvions créer nos propres personnages selon nos préférences, cela augmenterait notre expérience de jeu d'une manière plus personnelle. En plus de faire la mission principale, vous pouvez également jouer à des missions secondaires sous forme d'escarmouches (rencontres de bataille qui apparaissent aléatoirement) qui apparaissent sur la carte du monde ouverte ou des quêtes secondaires de personnages PNJ. Parfois, ces personnages PNJ peuvent également vous proposer plusieurs défis qui vous apporteront des récompenses et des points de compétence supplémentaires. À notre avis, la variété des défis est assez diversifiée, et vous pouvez également réaliser plusieurs défis à la fois au cours d'une même mission. Après avoir terminé la mission principale, vous pouvez retravailler les missions que vous avez utilisées avec un nouveau niveau de difficulté, ou faire de nouveaux choix pour atteindre une autre fin. Et au final, vous entrerez dans un objectif de broyage assez long en phase de fin de partie.Plusieurs nouvelles fonctionnalités seront débloquées si vous avez terminé le mode histoire, notamment des fonctionnalités permettant de mettre à niveau les armes, de nouveaux types d'armes, de nouveaux niveaux de difficulté, des missions de relecture et des points de redémarrage . La fonction de mise à niveau d'arme vous permet d'augmenter le statut de votre arme, que ce soit en termes de niveau, de puissance brute ou de traits (statut passif), en utilisant des matériaux et de la monnaie comme ressources. De nouveaux types d’armes seront également débloqués ainsi que leurs niveaux de province. Dans Replay Mission, vous pourrez répéter les missions terminées. Si auparavant, le compagnon que vous pouviez emmener devait suivre le scénario de l'histoire, dans la mission Replay, vous pouvez choisir librement un compagnon, même avec des personnages de différents royaumes. Ce que nous apprécions le plus est la fonctionnalité Restart Point, où dans cette fonctionnalité, vous pouvez répéter des missions et prendre différentes décisions, de sorte qu'elle produise des résultats différents sans avoir à redémarrer le jeu depuis le début. C'est mieux que de devoir démarrer New Game Plus, et nous espérons que d'autres développeurs pourront adopter cette fonctionnalité, en particulier pour les jeux qui ont une longue durée de jeu. Malheureusement, la fonctionnalité multijoueur n’est pas présente cette fois dans la série Dynasty Warriors. Car il est compréhensible que le souci du développeur pour Origins soit d'offrir de nouvelles expériences aux joueurs, il se concentre donc davantage sur le contenu solo.Dynasty Warriors Origins ne revient pas seulement pour offrir une expérience de jeu épique consistant à combattre des milliers d'ennemis sur un seul écran. Il fournit également un élément tactique avec une touche parfaite. C'est un véritable différenciateur par rapport à la série précédente. En parlant de l'aspect combat, Origins présente toujours un mécanisme de combat composé d'attaques de base et de Battle Arts , à savoir des mouvements que vous pouvez utiliser pour infliger plus de dégâts avec des animations de mouvements sympas. Vous pouvez mélanger et assortir ces types d'attaques dans un combo mortel pour éradiquer tous les ennemis existants. Ces combos d'attaque deviendront également plus variés à mesure que de nouveaux ensembles de mouvements seront ajoutés à mesure que le niveau de votre personnage augmentera. Cependant, ce qui rend la bataille plus excitante, ce sont les manœuvres d'esquive et de parade qui jouent un rôle important. Lorsque nous l’avons essayé pour la première fois, nous nous sommes immédiatement souvenus du combat de Wo Long. Surtout lorsque vous affrontez un officier ou un chef doté de capacités offensives et défensives élevées, la bataille commencera à ressembler à un jeu de type Souls . En d’autres termes, en plus d’offrir avec succès une expérience de jeu épique en 1 contre 1000, Origins présente également un duel 1 contre 1 plus excitant et plus stimulant.Il existe neuf types d'armes que vous pouvez utiliser, dont l'épée, la lance, le bâton et la lance . Chacune de ces armes possède ses propres mouvements et compétences. Vous pouvez également changer d'arme au milieu d'une mission, afin de pouvoir adapter la bonne arme aux conditions de combat du moment. Le niveau de votre personnage progressera en fonction du niveau de maîtrise de ces armes. Plus vous accumulez de niveaux de maîtrise pour chaque arme, plus votre niveau de personnage sera élevé. Cela vous obligera inévitablement à utiliser toutes les armes. Mais ne vous inquiétez pas, car toutes les armes disponibles offrent leur propre expérience unique qu'il est dommage de manquer. L'aspect tactique dans Origins réside dans la fonctionnalité où vous pouvez amener des troupes et donner des ordres pour effectuer des attaques ou une défense. Cette fonctionnalité peut changer la donne et vous aider à changer la direction de la bataille. Dans certaines conditions, Grand Tactics apparaîtra où vous pourrez commander un certain nombre de troupes à plus grande échelle, ce qui bien sûr renforce encore l'ambiance de guerre réaliste. L'aspect RPG d'Origins est assez complexe. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la progression du personnage dépend du niveau de maîtrise accumulé de chaque arme, et non de la victoire sur des ennemis ou de l'accomplissement de missions. En termes simples, vous devez améliorer votre personnage pour pouvoir ouvrir l'arbre de compétences, et vous pouvez obtenir l'arbre de compétences en utilisant les points de compétence que vous obtenez en accomplissant des missions ou des défis. La bonne (ou la mauvaise) nouvelle est qu'il existe des dizaines d'arbres de compétences répartis en cinq niveaux de personnage. Il vous faudra donc au moins plus de 1000 points de compétence pour pouvoir tout ouvrir. Vous rencontrerez bien sûr un festival de grinding dans ce jeu, mais le développeur a réussi à le présenter de telle manière qu'il ne semble pas monotone et fastidieux. À commencer par l'utilisation de diverses armes, les nombreuses missions disponibles et les défis qui ont différents objectifs que vous pouvez compléter en même temps. Les aspects RPG et RNG de ce jeu sont aussi des choses qui le rendent addictif, car dans chaque mission vous pourrez obtenir de l'équipement sous forme d'armes d'un niveau supérieur. Les armes que vous obtenez ont également des compétences passives, où vous obtiendrez ces compétences de manière aléatoire. Ainsi, vous continuerez à être motivé à accomplir toutes les missions existantes à plusieurs reprises afin d'obtenir des récompenses selon vos souhaits.La qualité visuelle et audio de Dynasty Warriors Origins mérite un coup de pouce. Nous pensons que la qualité visuelle s’est bien améliorée par rapport au jeu précédent. Les détails de chaque niveau et environnement maximisent le potentiel de la plate-forme de génération actuelle , offrant ainsi une qualité visuelle agréable à l'œil. Koei Tecmo est également célèbre pour ses designs de personnages attrayants, qui ajouteront à l'attrait visuel de ce jeu. Dynasty Warriors Origins sur la console propose plusieurs options graphiques que vous pouvez choisir, à savoir le mode Qualité qui se concentre sur une qualité d'image plus détaillée mais avec des performances à 30 ips, et le mode Performance qui se concentre sur des performances en ips plus élevées. Cependant, il existe une autre option, à savoir le mode 120 Hz, qui vous offrira des performances fps plus fluides avec une qualité visuelle équivalente au mode Qualité. Vous pouvez profiter de cette fonctionnalité si l'écran que vous utilisez prend en charge un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz. La qualité audio de ce jeu est bien restituée. Vous retrouverez toujours ici le fond typique de la musique rock qui accompagne chaque série, ce qui ajoute à l'excitation de jouer. La qualité des doubleurs qui interprètent les personnages est également capable de bien transmettre leurs émotions. Ce jeu propose trois langues doublées, à savoir l'anglais, le japonais et le chinois. Même s'il ne s'agit pas d'un jeu parfait, au moins cet épisode réussit à combiner de nouvelles innovations avec une meilleure qualité que son prédécesseur sans perdre son identité originale de jeu Musou qui offre du plaisir et de l'excitation pour massacrer des dizaines, voire des milliers d'ennemis qui se présentent à vous.Dynasty Warriors Origins semble faire renaître cette franchise pour effacer la sombre histoire qu’elle a créée dans le passé. Nous devons hautement apprécier la décision de Koei Tecmo de ramener ce jeu à ses racines. En présentant une nouvelle perspective, Origins réussit à rafraîchir une histoire historique qui a été maintes fois racontée.