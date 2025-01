YS Memoire : The Oath in Felghana

Un jour, Adol et Dogi ont visité la ville natale de Dogi, Felghana. À son arrivée, Dogi constate que sa résidence a radicalement changé depuis qu'il l'a quittée il y a huit ans. Adol, qui a entendu le cri d'une fille, s'est immédiatement rendu à la source du son et a constaté que de nombreux monstres vicieux erraient aux abords de la ville. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le volcan, longtemps endormi à Felghana, était soudainement redevenu actif. Même le dirigeant de Felghana se montre de plus en plus cruel envers son peuple et s'empare du précieux minerai du Raval Ore pour son gain personnel. Les citoyens de Felghana demandent à Adol et Dogi de sauver leur ville natale. Que s’est-il réellement passé à Felghana ? Trouvez la réponse en jouant à Ys Memoire. Cet épisode sous-titré "The Oath in Felghana" (Le Serment de Felghana) est une version remasterisée de Ys : The Oath in Felghana (PSP, 2011) qui était déjà en fait un remake de Ys III : Wanderers from Ys (1991). Toujours dans le genre Action RPG, ce jeu vous emmènera toujours dans une aventure dans la peau d'Adol Christin , qui visite la ville natale de son meilleur ami, Dogi. L'aventure commencera alors qu'Adol et Dogi viennent d'arriver sur un voilier, puis ils découvrent que de nombreux monstres rôdent près de la ville de Redmont. Vous rencontrerez de nombreux personnages qui ont des souvenirs avec Dogi, comme ses amis d'enfance, ses voisins, voire le maire. Malheureusement, dans le village de Felghana, c'est le chaos parce que le nouveau chef agit de manière arbitraire.Comme la formule du jeu JRPG à l'ancienne en général, vous recevrez une mission de la ville, puis partirez à l'aventure dans le donjon pour éradiquer les monstres jusqu'à enfin affronter les boss. En ville, vous pouvez discuter avec des PNJ pour recevoir des missions principales et secondaires. Il existe également un endroit où vous pouvez acheter des objets et améliorer des équipements tels que des armes, des boucliers et des armures. Contrairement aux autres jeux Ys modernes, où Adol a des membres du groupe qui l'accompagnent tout au long du jeu, ici vous partirez à l'aventure et combattrez seul sans l'aide de personnages du groupe ou de PNJ. Bizarrement, même s'il raconte l'histoire de la ville natale de Dogi, Dogi n'est malheureusement pas ici un personnage jouable comme dans le jeu Ys SEVEN. Dogi devrait pouvoir obtenir la vedette dans ce jeu, étant donné que le décor est sa ville natale. En fait, les PNJ sont des personnes qui le connaissent depuis son enfance, cela devrait donc être un moment dramatique et émouvant pour lui. Et nous touchons au premier problème de cette version : Marvelous qui édité le jeu en Europe n'a pas procédé à une quelconque traduction en français des textes de cet épisode, alors que NIS America avaient localisé les derniers opus dans la langue de Molière. C'est un retour en arrière extrêmement décevant et qui sera une barrière chez plus d'un joueur.Ce jeu utilise une perspective de caméra isométrique fixe qui ne peut pas être modifiée. L'utilisation de ce point de vue rend plus intéressant le level design qui pourrait paraître ordinaire, car il y aura beaucoup de coins morts et cachés qui sont invisibles à l'œil, vous invitant ainsi à l'explorer plus en profondeur. Le schéma de contrôle est assez simple car il n'y a pas beaucoup de boutons utilisés, étant donné que ce jeu est sorti sur la PSP qui avait un nombre limité de boutons. Cependant, nous devons admettre que les commandes sont très réactives et ont une latence minimale, de sorte que le jeu répondra immédiatement à ce que vous appuyez. C'est également un facteur important car ce jeu offre un tempo de jeu très rapide. Au début, Adol n’était équipé que d’une épée comme arme principale. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Adol obtiendra trois bracelets élémentaires qui lui permettront d'utiliser de nouvelles compétences élémentaires telles que le feu, le vent et la terre. Cependant, vous ne pouvez utiliser qu'une seule compétence à la fois, car vous devez changer l'équipement du bracelet pour l'activer. L'utilisation de cette compétence nécessite des MP, mais heureusement, ces MP continueront à se régénérer sans avoir besoin de consommer d'objets.L'exploration est quelque chose qui est fortement recommandé ici car il existe de nombreux objets utiles qui peuvent soutenir votre aventure, comme Katol Elixir qui peut augmenter les HP Max d'Adol de manière permanente. Les donjons eux-mêmes sont pour la plupart relativement linéaires et ont un peu un élément Metroidvania car il y a certains endroits auxquels vous ne pouvez accéder qu'après qu'Adol ait obtenu de nouvelles capacités comme le Double Jump ou le Glide Jump. Une chose que nous devons souligner dans ce jeu, ce sont les combats de boss qui sont vraiment fous. Chaque boss que vous affrontez ici a un niveau complètement différent de celui des ennemis normaux que vous affrontez dans le donjon. Ils ont toujours une façon de vous surprendre, que ce soit par leurs schémas d'attaque, leur taille ou leur force incroyablement élevée. Vous avez besoin d'une stratégie spéciale pour conquérir chaque boss ici. Vous ne pouvez pas les attaquer aveuglément car la plupart d'entre eux sont recouverts d'une armure ou ont besoin de certains éléments pour les blesser. Heureusement, ce jeu offre la possibilité de baisser le niveau de difficulté si vous mourez plusieurs fois sur le même boss.En tant que jeu remasterisé, il n'y a malheureusement pas beaucoup de changements visuels que nous pouvons obtenir du côté visuel. Les modèles de personnages 3D et les textures environnementales n'ont pas beaucoup changé par rapport aux versions PSP et PC publiées il y a dix ans. Le changement le plus évident dans la présentation concerne peut-être les illustrations des personnages qui sont désormais mises à jour en utilisant un style anime moderne, comme les jeux Ys et Trails d'aujourd'hui. Mais si vous aimez l’ancienne version de l’illustration, il existe une option pour la remplacer. En fait, ce jeu a déjà un tempo de jeu assez rapide dans sa catégorie. Cependant, il semble que Nihon Falcom ne soit toujours pas satisfait et propose un mode Turbo que vous pouvez activer pendant le jeu pour augmenter la vitesse de performance de 1,5 à 2 fois la version normale. Les joueurs de Speedrunner apprécieront peut-être cette fonctionnalité, mais nous ne l'utilisons que lorsque nous voulons accélérer le processus d'exploration ou de retour en arrière, car si vous l'utilisez pendant la bataille, cela augmentera en fait le niveau de difficulté. Hormis l'aspect visuel qui commence à paraître vieillot, la présentation audio de ce jeu est l'une des meilleures de Nihon Falcom, notamment la bande-son. Les chansons qui seront chantées par ce jeu sont extraordinaires, allant des airs de piano mélancoliques, de la musique orchestrale tout à fait magnifique au hard rock hurlant qui stimule l'adrénaline.Vous pouvez choisir trois options de bande sonore, à savoir Original, PC-8801 et X6800. La version originale est une modernisation réenregistrée avec un mélange d'orchestre et de guitare saturée. Pendant ce temps, les deux dernières options sont tirées de Ys III : Wanderers from Ys, où la musique est toujours au format 16 bits. Cette option est idéale pour les joueurs qui souhaitent se remémorer la version old school. Cette version Remasterisée est épaulée par une fonctionnalité de doublage en deux langues, à savoir l'anglais et le japonais. Les deux ont la même qualité, comme les jeux Ys modernes. Il est intéressant de noter qu’Adol n’est plus complètement muet car, parfois, il prononce quelques mots au cours d’une conversation. Ce jeu vaut-il la peine d’être joué en 2025 ? Honnêtement, cela dépend vraiment de votre connaissance de la série Ys. Si vous débutez dans la série Ys avec la 8ème, 9ème ou 10ème incursion, peut-être serez-vous un peu surpris par la formule de gameplay qui semble un peu old school et linéaire ainsi car ce jeu reprend la formule de gameplay d'Ys VI : The Ark of Napishtim, qui utilise le point de vue isométrique. Cependant, si vous avez joué aux jeux Ys Origins, Ys SEVEN et aux séries précédentes, ce jeu vous conviendra certainement immédiatement. Ys Memoire : The Oath in Felghana propose une aventure pleine d'action sans une longue histoire. Tout semble aller droit au but.Malgré sa formule un peu dépassée, Ys Memoire : The Oath in Felghana reste l'un des meilleurs épisodes de la série. Il s'agit d'un jeu d'action RPG très excitant, amusant et satisfaisant. L'action rapide, l'exploration enrichissante et les combats de boss difficiles nous ont rendu difficile de lâcher la manette tout en y jouant. Quelle erreur cependant de ne pas avoir localisé le jeu en français ...