Développé par Ackk Studios et édité par Ysbryd Games, YIIK I.V est un jeu de rôle au tour par tour qui se concentre entièrement sur le style esthétique surréaliste et perpétuellement exagéré, mélangeant et rappelant plusieurs titres différents (parmi lesquels Persona se démarque évidemment ) et aussi oser les dérivés d’autres genres de jeux vidéo. YIIK I.V n'est autre que YIIK : A Postmodern RPG ou plutôt, c'est la version "définitive" du titre qui, en fait, renverse une grande partie de ce qui ne fonctionnait pas dans le titre original. Pour ceux qui ne le savent pas, YIIK a été publié en 2019 mais a été flagellé et brutalement massacré en raison d'une série d'innombrables problèmes, parmi lesquels se distinguait un système de combat frustrant et aux limites de l'endurance humaine. Avec la version I.V, le combat a été complètement modifié mais pas seulement, les développeurs ont ajouté des cinématiques entières, remodelé les dialogues, réécrit la fin et essayé de donner quelques lignes narratives supplémentaires pour comprendre le chaos absurde que YIIK présente à ceux qui suivent. ça. se rapprocher. Cela dit, découvrons en détail en quoi consiste le travail d'Ackk Studios. Ironiquement… il est presque impossible de donner un sens logique et linéaire à ce que YIIK I.V apporte à l'écran. Nous commençons l'aventure dans la peau d'une fille qui se retrouve dans un monde indéfinissable et qui cherche désespérément à retrouver son frère, si désespérée de renoncer à son nom. Nous endossons ensuite le rôle d'Alex, un jeune diplômé qui, en rentrant chez lui, trouve un mot de sa mère : il s'agit d'une liste de courses. Avant de quitter son domicile pour accomplir les tâches qui lui sont demandées, il reçoit un appel téléphonique d'une voix mystérieuse qui lui délivre des messages énigmatiques et, encore une fois, indéchiffrables. Une fois hors de la maison, la liste est volée par un chat, un chat que nous poursuivons dans un bâtiment solitaire extravagant où nous rencontrerons le propriétaire dudit chat. Maître qui, hélas, sera bientôt kidnappé et disparaîtra brutalement devant nous dans les méandres d'un ascenseur. Alors Alex décide d'aller la sauver, entamant une odyssée pleine d'absurdités, d'événements grotesques, de personnages bizarres et de dialogues introspectifs.Ces derniers représentent l'un des points centraux de tout le récit et voient le protagoniste se livrer à des monologues , même assez généreux, accompagnés d'un microphone. Dans un style one man show américain, très indie, dans des petits pubs... Eh bien, Alex ne se démarque pas par sa convivialité et c'est intentionnel. Tout comme ses monologues étaient voulus, souvent surréalistes mais jamais autant que ce qui se passe autour de nous. En fait, d'une ville réaliste on passera à des donjons "imaginaires" et extravagants , un clair rappel de titres comme Persona (dont vous pouvez retrouver notre critique du remake du troisième chapitre) et qui déchirent tout semblant de logique ou métarécit, rendant l'expérience fatigante pour ceux qui s'obstinent à chercher un sens clair et clair. En réalité, c'est précisément cette nature surréaliste et constamment exagérée qui est l'un des points forts et solides de l'ensemble de l'œuvre, parvenant à la rendre unique malgré les références évidentes à Earthbound et à Persona susmentionnée. YIIK I.V fonctionne donc quand on accepte sa folie, du Panda armé d'un bouclier invocable aux batailles très amusantes auxquelles nous ferons face (parmi lesquelles se démarquent à la fois nos armes et les types d'ennemis). Le sentiment de surprise est pratiquement constant alors qu'il est impossible de prédire ce qui va se passer et encore plus où diable l'intrigue veut nous emmener et cela nous a beaucoup plu. Une fois que vous aurez accepté la folie fondamentale de YIIK, vous vivrez une expérience pratiquement unique.Côté gameplay , YIIK I.V change les cartes sur table en introduisant le Karta. Après avoir abandonné les épreuves rapides pour un système plus strictement au tour par tour , il a introduit un système de compétences supplémentaires caractérisé par les Karta (cartes). Ceux-ci ont leurs propres valeurs ainsi que des pouvoirs de toutes sortes (distingués selon que vous décidez de les dépenser ou de les laisser passivement sur le terrain). Ces Karta agissent comme des boucliers pour leurs personnages respectifs et peuvent être détruits lorsque leur énergie s'épuise. Une fois les Karta évaporés, le personnage entrera en « saignement » et donc chaque coup futur affectera sa vie jusqu'au KO. En plus du Karta (qui peut être équipé librement pour chaque personnage), chaque personnage dispose d'une attaque standard, de la possibilité de se défendre et également de la possibilité d'utiliser une compétence spécifique. Ces derniers nécessitent une consommation de PP caractérisée par une barre commune qui à son tour se remplit au cours de la même bataille. Ces règles, dont le système saignant Karta, s'appliquent également aux ennemis et garantissent un système ludique, bien que peu original, certes plus rapide et stratégiquement agréable, ainsi que plus « à l'ancienne ». Ce qui étonne plus que le combat, grâce au style déjà loué du titre, c'est l'exploration . Celui-ci est entrecoupé d'écrans dotés d'une caméra fixe ou qui, dans certains cas, nous suit mais dont nous n'aurons jamais le contrôle total. D'un côté, c'est mauvais, obligeant à sonder les profondeurs de certaines zones avec Alex devenant de plus en plus petit et de plus en plus imprécis à gouverner mais, d'un autre côté, cela offre au titre la possibilité de proposer des plans toujours plus fous.La folie est partout , intrinsèque à une structure exploratoire qui s'inspire des anciens jeux de rôle, complétée par une carte macro avec des zones à explorer et les personnalise autant que possible. Et en parlant de donjons, ceux-ci sont très intéressants à affronter, pleins d'énigmes pas toujours intuitives mais agréables à affronter. En termes simples, parmi les premiers auxquels nous serons confrontés, nous devrons utiliser notre fidèle Panda en l'invoquant et en le maintenant immobile sur n'importe quel bouton. Les chats ne manquent pas à lancer (à la manière de la vieille dame des Simpson) pour actionner des interrupteurs à distance et autres idées de plus en plus extravagantes et, encore une fois, agréablement imprévisibles. Une imprévisibilité qui masque cependant une structure de jeu non innovante et plutôt linéaire et « classique ». A noter également la présence de trésors cachés, d'équipements à améliorer, de compétences à acquérir, de compagnons à recruter et bien plus encore. Une remarque de plus pour le seul choix que nous devrons faire au début du jeu. Dans sa folie, YIIK I.V aborde aussi des thèmes très très sérieux , de l'acceptation de soi, à l'isolement, en passant par le suicide. Parmi ces choix, il y en a un qui peut bloquer tout suicide, lui-même lié à certains de nos choix récréatifs. Cette possibilité de choix est quelque chose que nous avons apprécié.YIIK I.V est un titre imparfait à plusieurs égards y compris celui graphique mais, encore une fois, à l'image du gameplay, sa folie déborde et recouvre tout. On peut pardonner le côté boisé des animations car les scénarios qu'elles nous proposent, les gags, les expressions grotesques et les créatures indéfinissables offrent une atmosphère unique, identificatoire et extravagante qui attire et implique. Nous voulons savoir jusqu'où est allée la folie et la créativité de l'équipe. Bien sûr, certaines zones sont excessivement dépouillées , voire carrément laides, mais tout est justifié dans un monde complètement bouleversé et continuellement déformé par l'absurde. Le son , en revanche, offre non seulement un bon jeu d'acteur en anglais mais aussi une musique absolument surprenante qui se marie bien avec le surréalisme qui imprègne tout le titre. Enfin, nous souhaitons malheureusement souligner deux points négatifs. Le premier, le plus important, est la présence de chargements , dont certains durent même plus d'une minute. Celles-ci se produisent principalement lors du passage dans des zones ou à l’entrée de bâtiments et perturbent considérablement le rythme du jeu. Le deuxième et dernier point est lié à l'absence totale de la langue française qui, compte tenu du caractère introspectif, souvent verbeux et absolument fou du titre, rend assez complexe le suivi des différentes tournures de phrases et des « blagues ».YIIK I.V est imparfait mais il enchante, capte et entraîne grâce à un style unique, exagéré, plein d'absurdités et qui donne une côte : c'est imprévisible. Vous ne saurez jamais ce qui va se passer et il parviendra, à sa manière, à vous surprendre, même de manière ludique. Malheureusement, le titre est dépourvu de langue française, assez grossier dans ses animations et ralenti par pas mal de temps de chargement. Dommage étant donné qu'il s'agit d'un titre très particulier (voire trop particulier) capable d'offrir de nombreuses heures dans un monde qui laissera des traces.