Fantasian Neo Dimension, initialement publié simplement sous le nom de Fantasian, constitue un cas particulier. Malgré les grands noms derrière cette production (Sakaguchi et Uematsu surtout) le jeu est littéralement passé inaperçu. La cause peut être attribuée à l'exclusivité Apple Arcade qui a relégué pendant trois ans le jeu uniquement sur les plateformes capables de supporter iOS, à savoir l'iPhone et l'iPad. Sorti en deux parties distinctes en raison de la pression exercée sur le studio par Apple qui poussait pour une sortie immédiate malgré l'allongement du timing dû à la pandémie de COVID-19, Fantasian a donc été "réunifié" une fois l'exclusivité expirée, rapprochant ainsi l'équipe de Mistwalker d'expérimenter davantage grâce à des caractéristiques matérielles très différentes de celles initialement supportées. FANTASIAN Neo Dimension est en fait une édition définitive du jeu et aussi une excellente opportunité de mettre en lumière une perle des JRPG du passé récent. Cependant, le titre était caractérisé par une forte tendance hardcore, à tel point que, lors de sa sortie sur Apple Arcade, il a été durement critiqué pour sa difficulté excessive. C'est pourquoi parmi les nouveautés de cette réédition on retrouve la possibilité de choisir la difficulté "Normal" , c'est-à-dire un léger recalibrage à la baisse des combats et, surtout, de certains combats de boss qui à l'époque avaient obligé de nombreux joueurs à abandonner le jeu à mi-parcours. Il faut noter que le jeu n'est malheureusement pas disponible en édition physique sur Xbox, ce qui devient de plus en plus courant.L'histoire raconte l'histoire de Leo , un garçon qui habite un monde menacé par Mechteria , une infection d'une autre dimension contrôlée par des machines, dont le but est de priver ses victimes d'émotions. En explorant le monde de Mechteria, Léo perd la mémoire et est réveillé peu de temps après par deux robots qui lui disent qu'ils sont pourchassés par quelque chose de terriblement dangereux : un gardien robotique irréductible. S'échapper du gardien pousse nos héros dans un piège et les oblige à affronter le premier boss du jeu. Une fois la bataille terminée, Léo parvient à retourner dans sa dimension grâce à un mystérieux appareil de son invention. Une fois en sécurité, il commence à chercher un moyen de retrouver ses souvenirs, ce qui l'amène à rencontrer Owen, un vieux diseur de bonne aventure qui a reçu son cadeau de la divinité malveillante Vam, coupable de l'infection Mechteria. La diseuse de bonne aventure explique au garçon que son cadeau a un prix et que pour obtenir ses services il devra accumuler de l'argent. Kina , la jeune apprentie d'Owen, propose de l'aider dans cette entreprise . Ayant accumulé la somme nécessaire, Leo et Kina retournent voir Owen pour obtenir des réponses. Malheureusement, les trois, en lisant les souvenirs, sont attaqués par Vam le malveillant, dont le désir est de voler l'artefact utilisé par Léo lors du rituel. Au moment le plus désespéré, Kina réveille un pouvoir caché, réussissant à sauver nos héros, mais l'affrontement a eu ses conséquences, l'artefact a été pris par Vam tandis qu'Owen a perdu son cadeau. La dernière prédiction de la vieille diseuse de bonne aventure complique sa santé, l'obligeant à confier Kina à Léo, qui décide de voyager pour retrouver la mémoire et commencer une grande aventure.Le système de jeu au tour par tour de Fantasian Neo Dimension suit celui des anciens jeux Final Fantasy, en y ajoutant une nouvelle tournure : le positionnement des adversaires devient la base pour libérer des compétences avec une gamme d'action en ligne droite ou courbe, proposant de nouvelles offensives et des mécanismes défensifs lors des affrontements. Par exemple, on peut se retrouver face à une avant-garde capable de limiter les tirs en ligne droite pour défendre l'arrière ; dans ce cas, des sorts et des capacités à portée courbe peuvent être utilisés pour contourner des défenses autrement impénétrables. Les innovations ne s'arrêtent pas là, outre l' angle des tirs, une nouvelle dynamique d'exploration et de combat appelée Dimengeon a été introduite. Le Dimengeon est un outil qui, une fois actif, annule les rencontres avec les monstres déjà affrontés , les piégeant dans une dimension alternative. L’avantage du Dimengeon est qu’il rend plus fluide l’exploration des environnements. Cependant, cet outil a une limite sur le nombre de monstres pouvant être capturés, qui une fois dépassée oblige les joueurs à affronter tous les ennemis piégés dans la dimension alternative. Les combats à l'intérieur du Dimengeon offrent des effets bonus et des règles pour affronter les hordes d'ennemis capturés, qui peuvent apparaître comme des sphères qui, si elles sont endommagées, garantissent un tour supplémentaire ou augmentent les dégâts infligés. Il n'y a toujours pas de localisation en français, dommage compte tenu de la quantité de dialogues présents dans le jeu et compte tenu des trois ans d'attente.Le monde de Fantasian Neo Dimension a été conçu en créant plus de cent cinquante dioramas faits à la main , puis numérisés et convertis en cartes de jeu. Le graphisme et les détails des objets suivent fidèlement l'effet des miniatures contenues dans les dioramas, enrichis par une représentation de style peinture sur toile pour l'arrière-plan et le décor. Malheureusement, le jeu paye encore sa filiation Apple Arcade et n'atteint pas les mêmes détails graphiques que les productuins de nouvelle génération, présentant quelques taches et grains dans les modèles de personnages. Le jeu, au-delà des problèmes évoqués, ne subit aucun obstacle ou blocage pendant les sessions, cependant il est important de souligner que lors du changement de plan de caméra le mouvement des personnages devient presque ingérable en raison du blocage ou de l'inversion des commandes du contrôleur. Du point de vue de la bande originale pour accompagner le père de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, le compositeur historique Nobuo Uematsu ne pouvait pas manquer , dont les meilleures chansons passées et présentes sont accessibles dans le menu des paramètres. Les compositions de la bande sonore suivent pas à pas les tons de l'action du jeu, garantissant une immersion totale non seulement dans les vidéos, mais aussi dans les combats et l'exploration. Pour ajouter de la profondeur on retrouve un doublage japonais et anglais complet , malheureusement sans synchronisation faciale avec les personnages. Dans l'ensemble, Fantasian Neo Dimension est un produit fantastique qui vise à faire revivre les expériences passées et nostalgiques des RPG classiques , en essayant d'enrichir le secteur du jeu avec des mécanismes innovants et amusants. Le récit implique totalement le joueur et ne semble pas lourd, un grand avantage dans un jeu qui promet soixante à soixante-dix heures . Malheureusement, il ne parvient pas à mettre pleinement en valeur les efforts de son département artistique, mais il représente un retour fantastique aux classiques et un ajout nécessaire aux collections des fans.Fantasian Neo Dimension offre une expérience immersive pleine d'éléments classiques. Le secteur du jeu ajoute une mécanique d'angle spatial dans les batailles, et une simplification de l'exploration à travers le Dimengeon, ce qui représente une excellente innovation en matière de combat et de navigation sur carte. Les environnements ont tous été créés à la main à travers des dioramas accentués par un style proche d'une peinture sur toile, tandis que la bande sonore s'adapte savamment aux vidéos et aux actions des joueurs. Le jeu, d'une durée de vie extrêmement longue, satisfera pleinement les attentes des amateurs de classiques et ne peut manquer parmi les meilleures collections. Dommage pour quelques défauts dus à la gestion de la caméra, et un secteur artistique qui ne parvient pas à donner le meilleur de lui-même sur consoles.