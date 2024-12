Dans les années 90, les titres d'horreur de survie les plus populaires de l'industrie du jeu vidéo étaient Resident Evil et Silent Hill. Cependant, les premiers pas du genre avaient été faits avec des titres comme Alone in the Dark et Clock Tower. Le premier Clock Tower est sorti en 1995 sur Super Famicom en tant que jeu d'horreur et de survie d'aventure pointer-cliquer. Bien qu'il ait gagné un public populaire au Japon, il n'a jamais trouvé sa place sur le marché occidental, pas même avec des rééditions. Ainsi, pour ceux qui recherchent une version officielle du titre, l'annonce de Clock Tower : Rewind était la bienvenue, car elle donne au public la chance de découvrir ce titre classique pour la première fois et qui plus est en français. L'histoire du jeu suit Jennifer, qui est adoptée avec d'autres filles orphelines par la famille Barrows et emménage dans la villa Clock Tower. Sans trop entrer dans le scénario, on peut dire que l'intrigue est intéressante dans la mesure où le récit, les événements et les fins alternatives sont façonnés en fonction de la manière de jouer du joueur. Pour ceux qui ne connaissent que Clock Tower 3, il est bon de mentionner que les premiers jeux de la série se caractérisent par la génération aléatoire (RNG) d'objets, d'événements et de salles, ce qui rend chaque expérience unique. Dans le premier jeu, les événements et la distribution des objets changent en fonction des pièces visitées par le joueur, affectant également le résultat de la partie. L'attention portée aux détails visuels et à la bande sonore qui fait écho au travail de John Carpenter complètent le tout. Chaque note obsédante et chaque instantané visuel nous rappelle pourquoi Clock Tower a inspiré des jeux comme Silent Hill et Resident Evil. Les animations détaillées et la riche palette sonore créent une atmosphère qui reste charmante et mémorable malgré un gameplay daté.L’élément de surprise est donc fort pour les nouveaux joueurs. Bien entendu, puisqu'il s'agit d'un remaster d'un titre Super Nintendo, cette version renouvelée reste proche de l'original. Cela est évident dès le début : le dialogue est sans voix, les cinématiques ne sont pas en haute résolution et l'image a des bordures pour conserver l'esthétique de l'époque. L'espace environnant est en 2D et la prise en main peut paraître inhabituelle aux plus jeunes, puisque le déplacement se fait avec des gâchettes ou avec le curseur sur l'axe horizontal. Le jeu se distingue par la tension des scènes où Jennifer est poursuivie par Scissorman. Le mécanisme de poursuite reste inchangé et le tueur, même si vous vous éloignez de lui, peut apparaître devant vous en raison de sa nature scénarisée. Dans le jeu, la santé de Jennifer est affectée par la peur, la rendant plus vulnérable car elle peut trébucher ou être incapable de courir, augmentant ainsi les chances d'être attrapée par Scissorman. Sa seule défense est de se cacher dans certains endroits, comme sous les lits, jusqu'à ce qu'elle se calme. Clock Tower : Rewind introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de remonter le temps pour corriger une erreur et la possibilité de sauvegarder votre progression à tout moment. La durée du jeu est d'environ deux heures pour la « bonne » fin, mais il comporte neuf épilogues différentes, augmentant la rejouabilité. Là où Clock Tower excelle, c'est dans son atmosphère unique, une combinaison de graphismes 16 bits et de détails pixelisés qui décrivent le manoir Barrows comme un lieu sinistre et mystérieux. L'histoire se déroule lentement, avec des détails macabres et de sombres liens familiaux émergeant au fur et à mesure de votre exploration.En résumé, Clock Tower : Rewind s'adresse à ceux qui attendaient une sortie officielle sur le marché occidental. Les jeunes joueurs auront peut-être du mal à s'adapter au caractère désuet du jeu, mais les fanatiques du genre y trouveront beaucoup à aimer.