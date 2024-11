LEGO Horizon Adventures est une œuvre qui non seulement transporte le monde extraordinaire d' Horizon Zero Dawn au format LEGO , mais qui aime le remixer dans une tonalité plus légère et plus accessible. Dès le premier instant où vous prenez le contrôle d' Aloy – qui est ici une version miniature de l'héroïne que nous connaissons et aimons tous – il est clair que cette aventure s'annonce différente, mais non moins intense. En y jouant, on pense presque qu'Horizon a toujours été destiné à avoir sa propre version LEGO, tant l'univers semble bien s'adapter à cette nouvelle forme. Dans LEGO Horizon Adventures, la nature sauvage de la Terre réapparaît dans toute sa beauté, recréée pièce par pièce par des mains virtuelles. Ce titre parvient à mélanger l'impact visuel des terres Horizon avec la vivacité des briques LEGO, créant des décors qui surprennent à la fois en termes de détails et d'esprit d'aventure. La végétation, les montagnes et même les ruines des villes du vieux monde sont reproduites avec un mélange de détails et de touches caricaturales. En jouant, vous réalisez tout ce que les développeurs ont fait pour rester fidèle à l'environnement original : explorer les forêts, les vallées et les déserts remplit l'écran de couleurs vives, sans jamais perdre l'aura mystérieuse qui imprègne Horizon. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un immense diorama soigneusement construit, dans lequel chaque élément invite à l'explorer et à le « démonter » à la manière LEGO.La version LEGO d'Aloy parvient à garder intacts les traits de caractère qui la rendent emblématique - son courage, sa curiosité et sa détermination - tout en y ajoutant une touche humoristique qui ne fait pas de mal. Le jeune chasseur affronte les machines et les mystères du monde de manière plus ironique, offrant des moments de légèreté qui contrastent agréablement avec le sérieux de l'histoire originale. Chaque combat est ponctué de gags et de petits moments comiques : Aloy tombant au sol après un saut trop courageux ou réagissant avec surprise et amusement face aux machines les plus bizarres. Ce changement n'enlève rien à la profondeur du personnage , au contraire, il le rend encore plus charismatique. Bien qu'il y ait une intention évidente de tout rendre plus accessible, sa personnalité ressort toujours et le jeu fait un excellent travail en équilibrant l'humour et le respect de l'original.Si les machines du monde d'Horizon représentent danger et défi, dans LEGO Horizon Adventures elles se transforment en constructions complexes de briques à démonter stratégiquement . Leur esthétique est conservée, mais avec l'ajout de détails colorés et amusants qui les rendent moins menaçants et plus ludiques. Pour autant, l'aspect stratégique n'est pas négligé : chaque machine présente encore des faiblesses spécifiques, et les démonter pièce par pièce nécessite une certaine planification . Le système de combat est un mélange entre la simplicité des mécaniques LEGO et la profondeur des stratégies Horizon . Chaque bataille nécessite de comprendre comment toucher les points faibles de la machine puis d'exploiter ses composants - façon LEGO - comme armes ou outils utiles. Cette dynamique donne de la variété aux combats et les rend plus engageants, car les joueurs doivent trouver la meilleure façon de vaincre chaque machine sans perdre l'occasion de s'amuser. En plus du combat, le jeu propose une bonne quantité de sections de puzzle et de construction . Dans le plus pur style LEGO, on croise souvent des zones qui nécessitent de construire des mécanismes ou des ponts avec des briques récupérées. Ces énigmes s'intègrent parfaitement au contexte et contribuent à briser le rythme des combats, invitant les joueurs à s'arrêter et à réfléchir. Les constructions ne sont jamais trop complexes, mais offrent le bon niveau de défi qui évite de les transformer en simples formalités. Certaines sections vous obligent à combiner plusieurs objets pour créer des solutions créatives, tandis que d'autres défis proposent des mini-jeux dans lesquels Aloy doit se déplacer sur des plates-formes ou interagir avec des leviers et des boutons pour progresser.D'un point de vue technique, LEGO Horizon Adventures se démarque par sa fluidité impeccable et un niveau de détail qui donne vie au monde. Les développeurs ont su bien équilibrer les effets graphiques et la palette de couleurs, recréant un monde qui, bien que stylisé, parvient à être immersif. Les couleurs vives et l'utilisation intelligente de la lumière contribuent à donner de la profondeur à l'environnement, tandis que les animations des personnages sont fluides et bien réalisées, avec une touche caricaturale qui ne fait pas de mal. Joué sur PS5, LEGO Horizon Adventures nous offre la possibilité de choisir entre deux vues graphiques : performances et qualité. Avec la plus haute qualité, qui donne à LEGO Horizon Adventures une meilleure gestion globale de la lumière, le jeu fonctionne à une vitesse fixe de 30 fps. Difficile de cacher une petite déception pour une console qui a fait du 60 fps son point fort dans le portage de jeux depuis la PS4. Le secteur sonore mérite également une mention : la bande-son reprend les thèmes épiques d'Horizon, réarrangés avec des tonalités plus légères et joyeuses qui s'adaptent parfaitement à l'ambiance LEGO. Les effets sonores sont donc un mélange entre ceux d'origine et des sons plus "ludiques" qui ajoutent une pincée d'ironie. Ceux qui aiment le monde d'Aloy apprécieront ce titre pour sa fidélité à l'atmosphère originale, tandis que ceux qui l'approchent pour la première fois trouveront un jeu amusant et varié . LEGO Horizon Adventures est la preuve qu'avec la bonne approche, il est possible de donner une nouvelle vie à une histoire sans en trahir l'esprit .En conclusion, LEGO Horizon Adventures parvient à combiner l'essence de deux mondes apparemment lointains, offrant une expérience de jeu accessible mais riche en contenu. C'est un titre qui fait un clin d'œil aux fans d'Horizon et, en même temps, accueille à bras ouverts les jeunes joueurs ou ceux qui recherchent une expérience moins exigeante. Sa force réside dans sa capacité à prendre le meilleur des deux séries et à le transformer en une nouvelle aventure légère et satisfaisante.